A Perfect Circle pracują nad nowym albume? „Zmierzamy ku czemuś nowemu”

Fani A Perfect Circle mają powody do optymizmu. Po premierze nowego singla „Starless” oraz rozpoczęciu pierwszej od ośmiu lat trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie muzycy potwierdzili, że pracują nad kolejnym materiałem. Choć szczegóły pozostają tajemnicą, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Billy Howerdel przyznał, że grupa „zmierza w kierunku czegoś nowego”.

„Starless” otwiera nowy rozdział w historii A Perfect Circle

W maju zespół niespodziewanie opublikował singiel „Starless”, który był pierwszą premierową kompozycją grupy od czasu utworu „Kindred” z projektu Sessanta E.P.P.P.. W przedsięwzięciu uczestniczyły również zespoły Primus oraz Puscifer, dowodzony także przez Maynard James Keenan.

Premiera „Starless” została bardzo dobrze przyjęta przez fanów, którzy od lat czekają na pełnoprawny następca albumu „Eat The Elephant”.

Billy Howerdel: „Pracujemy nad czymś nowym”

W rozmowie z amerykańską stacją radiową 93X Billy Howerdel zdradził, że zespół nie zakończył prac twórczych na jednym singlu.

– Jest więcej muzyki w przygotowaniu. Nie chcę podawać żadnych terminów, ale pracujemy nad czymś – powiedział gitarzysta.

Muzyk zaznaczył jednak, że intensywna trasa koncertowa utrudnia skupienie się na nagraniach studyjnych. Jak przyznał, dopiero po kilku koncertach znalazł czas na odpoczynek, dlatego konkretne prace nad albumem muszą poczekać na bardziej sprzyjający moment.

Pierwsza europejska trasa od 2018 roku

A Perfect Circle właśnie realizują swoją pierwszą trasę po Europie i Wielkiej Brytanii od 2018 roku. Podczas koncertów zespół prezentuje zarówno największe przeboje, jak i mniej znane utwory ze swojego katalogu.

Nowy singiel „Starless” po raz pierwszy wybrzmiał na żywo podczas koncertu w londyńskiej O2 Academy Brixton, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

W kolejnych miesiącach grupa pojawi się także na prestiżowych europejskich festiwalach, takich jak Rock Werchter, NOS Alive, Rock am Ring oraz Mad Cool.

Współpraca Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela wciąż inspiruje

Billy Howerdel podkreślił, że współpraca z Maynardem Jamesem Keenanem pozostaje jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania zespołu. Gitarzysta nie ukrywa, że wokalista należy do najbardziej pracowitych i zdeterminowanych artystów, jakich zna.

Zdaniem Howerdela Keenan wyróżnia się niezwykłą konsekwencją w realizacji swoich muzycznych wizji, co od lat napędza rozwój A Perfect Circle. Warto przypomnieć, że oprócz działalności w APC wokalista prowadzi również zespoły Puscifer oraz Tool, a także rozwija własną markę winiarską Caduceus Cellars.

Kiedy ukaże się nowy album A Perfect Circle?

Na ten moment zespół nie ujawnił daty premiery nowego wydawnictwa. Ostatni pełnowymiarowy album grupy, Eat The Elephant, ukazał się osiem lat temu.

Wcześniej formacja wydała cenione albumy: Mer De Noms, Thirteenth Step oraz eMOTIVe.

Choć muzycy nie chcą jeszcze zdradzać szczegółów, wszystko wskazuje na to, że „Starless” jest jedynie początkiem większego projektu. Fani liczą, że po latach oczekiwania doczekają się pełnoprawnego następcy „Eat The Elephant”, a słowa Howerdela mogą być pierwszą zapowiedzią nowego albumu A Perfect Circle.

A Perfect Circle i Puscifer ponownie razem na trasie

Po zakończeniu europejskich koncertów A Perfect Circle połączą siły z Puscifer podczas wspólnej trasy obejmującej Amerykę Południową, Australię oraz Japonię. Sam Maynard James Keenan wróci także do Wielkiej Brytanii jesienią z koncertami Puscifer.

Aktywność wszystkich projektów artysty pokazuje, że mimo intensywnego harmonogramu muzycy nie zwalniają tempa, a perspektywa nowej muzyki od A Perfect Circle staje się coraz bardziej realna.