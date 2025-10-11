98-letnia babcia Ariany Grande bije rekord na Billboard Hot 100. Jest najstarszą osobą, która pojawiła się w zestawieniu

Szukaj
2025.10.11

98-letnia Majorie Grande, babcia Ariany Grande, została najstarszą osobą w historii, która znalazła się na liście Billboard Hot 100. Jej udział w utworze „Ordinary Things” z najnowszego albumu Ariany „Eternal Sunshine” sprawił, że piosenka znalazła się na 55. miejscu zestawienia.

Dzięki temu Majorie pobiła rekord Freda Stobaugha, który w wieku 96 lat znalazł się na Hot 100 w 2013 roku z utworem „Oh Sweet Lorraine”.

Babcia Ariany Grande w roli wokalistki i autorki

Na utworze „Ordinary Things” Majorie Grande opowiada o swoim zmarłym mężu Franku i udziela porad dotyczących związków. W nagraniu słychać m.in.:

„Nigdy nie idź spać bez pocałunku na dobranoc. To najgorsza rzecz, jaką można zrobić. A jeśli nie możesz tego zrobić lub nie czujesz się komfortowo, jesteś w złym miejscu, wyjdź”

Ariana Grande wyjaśniła w rozmowie z Zane Lowe dla Apple Music 1, że szukała sposobu, aby zakończyć album w emocjonalny sposób i odnalazła idealny moment w nagraniu głosu swojej babci.

„Zawsze nagrywam moją babcię, bo nigdy nie wiadomo, co powie. Miałam 30-minutową notatkę głosową z jej rozmową z przyjaciółką Shirley. To była perfekcyjna odpowiedź, by zakończyć album” – przyznała artystka.

Rodzina jako źródło inspiracji

Ariana podkreśliła, że nagrania bliskich mają moc uspokajania, pocieszania i upraszczania skomplikowanych spraw. Włączenie babci do utworu nadało albumowi osobisty i emocjonalny wymiar, który doceniła zarówno publiczność, jak i krytycy muzyczni.

 

