50 Cent wyśmiewa Kanye Westa i Biancę Censori

50 Cent uderza w styl Bianki Censori

Raper 50 Cent ponownie znalazł się w centrum medialnego szumu, publikując na Instagramie zdjęcie Kanye Westa i jego żony Bianki Censori, która miała na sobie skąpy strój. Pod grafiką zamieścił kontrowersyjny podpis:

„B!tch, the sidewalk is for Pimpin, you get your ass out on that street and catch a date.”

Komentarz wywołał falę reakcji i został odebrany jako bezpośrednia krytyka ich relacji, a także publicznego wizerunku Bianki, która od dłuższego czasu szokuje odważnymi stylizacjami.

Złośliwości to znak rozpoznawczy 50 Centa

To nie pierwszy raz, kiedy 50 Cent żartuje z innych celebrytów. Raper znany jest z prowokacyjnych wpisów i internetowego trollingu. W przeszłości również wypowiadał się ironicznie o Kanye, a także wspominał ich historyczną rywalizację z 2007 roku, gdy ich albumy „Curtis” i „Graduation” ukazały się tego samego dnia.

Kanye West bez reakcji, ale z wcześniejszym szacunkiem

Chociaż post 50 Centa był jednoznacznie złośliwy, Kanye West nie zareagował publicznie. Warto jednak przypomnieć, że w jednym z wywiadów określił 50 Centa jako „jednego z moich ulubionych ludzi”. Sugeruje to, że między artystami nie ma głębszego konfliktu, mimo odmiennych osobowości i stylów komunikacji.

Czy to tylko żart, czy już atak?

Styl wypowiedzi 50 Centa balansuje na granicy humoru i hejtu. Choć intencje mogą wydawać się niewinne, niektórzy internauci odebrali wpis jako atak na Biankę Censori i próbę podważenia jej godności. Pojawiają się też głosy, że raper przekroczył granicę dobrego smaku.