30 lat Placebo. Zespół zagra w listpadzie w Łodzi

Powrót do korzeni i nowe wydawnictwo
Z okazji 30-lecia działalności Placebo ogłasza wyjątkowy projekt – album „Placebo RE:CREATED”, który ukaże się 19 czerwca 2026 roku. To odświeżona wersja ich kultowego debiutu z 1996 roku, zawierająca nowe aranżacje wszystkich utworów oraz dodatkowe bonusy.
Zespół sięgnął po oryginalne taśmy master, aby – jak sami mówią – „dokończyć” materiał i nadać mu współczesne brzmienie, zachowując jednocześnie jego surowy charakter i emocjonalną intensywność.
Album, który wyprzedzał swoje czasy
Debiutancki album Placebo był mocnym kontrapunktem dla ery britpopu. Poruszał tematy tożsamości, seksualności, uzależnień i wyobcowania – często pomijane w mainstreamie lat 90.
Single takie jak „Nancy Boy” czy „36 Degrees” ugruntowały pozycję zespołu jako jednego z najbardziej bezkompromisowych głosów swojego pokolenia. Dziś – w czasach jeszcze bardziej otwartej debaty o tożsamości – ich przekaz ponownie zyskuje na aktualności.
Wielka trasa na 30-lecie
W ramach jubileuszu zespół wyruszy w trasę PLACEBO – 30TH ANNIVERSARY TOUR, podczas której zagra utwory z dwóch pierwszych albumów: „Placebo” oraz „Without You I’m Nothing”.
Polskich fanów czeka wyjątkowy koncert:
📅 18 listopada 2026
📍 Atlas Arena
To część ogromnej europejskiej trasy obejmującej aż 36 koncertów.
Wyjątkowe wydarzenia i współprace
Zespół pojawi się również na prestiżowym wydarzeniu Teenage Cancer Trust w londyńskim Royal Albert Hall – na zaproszenie Robert Smith z The Cure. Na scenie towarzyszyć im będzie także Garbage.
„RE:CREATED” – spotkanie przeszłości z teraźniejszością
Album został odtworzony przez Brian Molko i producenta Roba Kirwana, a za miks odpowiadał Adam Noble.
Efekt to połączenie nostalgii z nowoczesnością – muzyczna podróż, która pokazuje, jak bardzo ewoluowało brzmienie zespołu przez trzy dekady.