30 lat Placebo. Zespół zagra w listpadzie w Łodzi

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Powrót do korzeni i nowe wydawnictwo

Z okazji 30-lecia działalności Placebo ogłasza wyjątkowy projekt – album „Placebo RE:CREATED”, który ukaże się 19 czerwca 2026 roku. To odświeżona wersja ich kultowego debiutu z 1996 roku, zawierająca nowe aranżacje wszystkich utworów oraz dodatkowe bonusy.

Zespół sięgnął po oryginalne taśmy master, aby – jak sami mówią – „dokończyć” materiał i nadać mu współczesne brzmienie, zachowując jednocześnie jego surowy charakter i emocjonalną intensywność.

Album, który wyprzedzał swoje czasy

Debiutancki album Placebo był mocnym kontrapunktem dla ery britpopu. Poruszał tematy tożsamości, seksualności, uzależnień i wyobcowania – często pomijane w mainstreamie lat 90.

Single takie jak „Nancy Boy” czy „36 Degrees” ugruntowały pozycję zespołu jako jednego z najbardziej bezkompromisowych głosów swojego pokolenia. Dziś – w czasach jeszcze bardziej otwartej debaty o tożsamości – ich przekaz ponownie zyskuje na aktualności.

Wielka trasa na 30-lecie

W ramach jubileuszu zespół wyruszy w trasę PLACEBO – 30TH ANNIVERSARY TOUR, podczas której zagra utwory z dwóch pierwszych albumów: „Placebo” oraz „Without You I’m Nothing”.

Polskich fanów czeka wyjątkowy koncert:

📅 18 listopada 2026

📍 Atlas Arena

To część ogromnej europejskiej trasy obejmującej aż 36 koncertów.

Wyjątkowe wydarzenia i współprace

Zespół pojawi się również na prestiżowym wydarzeniu Teenage Cancer Trust w londyńskim Royal Albert Hall – na zaproszenie Robert Smith z The Cure. Na scenie towarzyszyć im będzie także Garbage.

„RE:CREATED” – spotkanie przeszłości z teraźniejszością

Album został odtworzony przez Brian Molko i producenta Roba Kirwana, a za miks odpowiadał Adam Noble.

Efekt to połączenie nostalgii z nowoczesnością – muzyczna podróż, która pokazuje, jak bardzo ewoluowało brzmienie zespołu przez trzy dekady.