195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

Foto: YouTube/KanalZero

Scenariusz musicalu „Północ / Południe”, dołączany do preorderowego boxa Quebonafide, przyciągnął uwagę nie tylko fanów muzyki, ale i języka polskiego. Jeden z rapowych fanpage’y postanowił dokładnie sprawdzić, jak bardzo scenariusz odstaje od zasad poprawnej polszczyzny.

W wyniku dokładnej analizy okazało się, że w scenariuszu znajduje się 195 błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i językowych, co daje prawie trzy błędy na każdą stronę (dokładnie około 2,7 błędu na stronę).

Fan Quebonafide postanawia działać

Autor analizy, znany w sieci jako Iguana, przyznał, że całe liczenie zaczęło się przypadkiem. Zaznaczył, że początkowo chciał tylko spokojnie przeczytać scenariusz, ale natłok błędów „zaczął kłuć go w oczy”.

„Większość osób pewnie nawet nie zwróciła na to uwagi, jednak dla mnie błędna interpunkcja znacząco psuje odbiór tekstu.”

W analizie wyróżnił zarówno drobne błędy, jak brak przecinka czy rozjechany szyk zdania, jak i poważniejsze pomyłki. Przykłady większych błędów to m.in. fraza „Świerza blizna” na stronie 48 oraz sformułowanie „błache rzeczy” w scenie do utworu „KC, Lecz…”.

Drobiazgowość kontra odbiór publiczny

Iguana przyznał, że jego podejście może wydawać się nadmiernie pedantyczne. Jednak sam podkreślił:

„Uważam jednak, że jeśli ktoś decyduje się ujawnić coś światu, powinien dopracować każdy szczegół, zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się językiem ojczystym.”

Jego analiza pokazuje, że dla części odbiorców detale językowe mają ogromne znaczenie i mogą wpływać na ogólny odbiór dzieła, nawet jeśli jest to produkt muzyczny lub scenariusz musicalu.