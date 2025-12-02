CGM

195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

Drobiazgowość kontra odbiór publiczny

2025.12.02

opublikował:

195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

Foto: YouTube/KanalZero

Scenariusz musicalu „Północ / Południe”, dołączany do preorderowego boxa Quebonafide, przyciągnął uwagę nie tylko fanów muzyki, ale i języka polskiego. Jeden z rapowych fanpage’y postanowił dokładnie sprawdzić, jak bardzo scenariusz odstaje od zasad poprawnej polszczyzny.

W wyniku dokładnej analizy okazało się, że w scenariuszu znajduje się 195 błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i językowych, co daje prawie trzy błędy na każdą stronę (dokładnie około 2,7 błędu na stronę).

Fan Quebonafide postanawia działać

Autor analizy, znany w sieci jako Iguana, przyznał, że całe liczenie zaczęło się przypadkiem. Zaznaczył, że początkowo chciał tylko spokojnie przeczytać scenariusz, ale natłok błędów „zaczął kłuć go w oczy”.

„Większość osób pewnie nawet nie zwróciła na to uwagi, jednak dla mnie błędna interpunkcja znacząco psuje odbiór tekstu.”

W analizie wyróżnił zarówno drobne błędy, jak brak przecinka czy rozjechany szyk zdania, jak i poważniejsze pomyłki. Przykłady większych błędów to m.in. fraza „Świerza blizna” na stronie 48 oraz sformułowanie „błache rzeczy” w scenie do utworu „KC, Lecz…”.

Drobiazgowość kontra odbiór publiczny

Iguana przyznał, że jego podejście może wydawać się nadmiernie pedantyczne. Jednak sam podkreślił:

„Uważam jednak, że jeśli ktoś decyduje się ujawnić coś światu, powinien dopracować każdy szczegół, zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się językiem ojczystym.”

Jego analiza pokazuje, że dla części odbiorców detale językowe mają ogromne znaczenie i mogą wpływać na ogólny odbiór dzieła, nawet jeśli jest to produkt muzyczny lub scenariusz musicalu.

Tagi


Popularne newsy

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)
NEWS

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.
NEWS

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat
NEWS

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”
NEWS

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”
NEWS

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Rosalia śpiewa w 13 językach na nowej płycie, ale polskie „przepraszam” wciąż sprawia jej trudność
NEWS

Rosalia śpiewa w 13 językach na nowej płycie, ale polskie „przepraszam” wciąż sprawia jej trudność

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”
NEWS

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Polecane

CGM
Krzysztof Skiba komentuje sytuację Kazika: „Artyści nie są automatami”

Krzysztof Skiba komentuje sytuację Kazika: „Artyści nie są automatami”

Kontrowersje po koncercie Kultu w Zielonej Górze

20 minut temu

CGM
Marilyn Manson wraca do Polski

Marilyn Manson wraca do Polski

Po udanym koncercie Warszawie rockman zagra w Łodzi

33 minuty temu

CGM
Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. Pobił także rekord Maty

Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. ...

„Kamień z serca” wchodzi na światowe listy

2 godziny temu

CGM
The Game’a nieco poniosło. Na imprezie urodzinowej wezwał do uwolnienia Diddy’ego i R. Kelly’ego (Video)

The Game’a nieco poniosło. Na imprezie urodzinowej wezwał do uwo ...

Kontrowersyjny przekaz rapera

3 godziny temu

CGM
Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, że czyta się to fajnie”

Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, ż ...

Raper zdradził, że pierwszą książkę chciał wydać na swoją 50-tkę

4 godziny temu

CGM
Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w ...

Oliwka wskazuje, kto jej zdaniem wygrał starcie

5 godzin temu