120 RAP FEST WWA – święto polskiego hip-hopu już 14 listopada w Warszawie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po sukcesie wyprzedanego koncertu w łódzkiej Atlas Arenie, 120 RAP FEST powraca – tym razem do Warszawy. Już 14 listopada 2025 roku w COS Torwar spotkają się najważniejsze postacie polskiej sceny hip-hopowej, by wspólnie celebrować klasykę rapu, uliczny klimat i 20 lat muzycznej historii.

120 RAP FEST WWA – klasyczny rap, legendarne składy, niezapomniana energia

To nie będzie zwykły koncert – to muzyczne wydarzenie roku, które przeniesie publiczność do złotej ery polskiego hip-hopu. Oldschoolowy vibe, autentyczny klimat i występy kultowych artystów sprawią, że COS Torwar zamieni się w świątynię rapu.

Wystąpią m.in.:

O.S.T.R. gra TABASKO

PEZET – występ gościnny

VIENIO – występ gościnny

MOLESTA gra Skandal

GRAMMATIK gra Światła Miasta

FENOMEN gra Efekt

TEDE gra S.P.O.R.T

POKAHONTAZ – 20-lecie na scenie

📍 Gdzie? COS Torwar, Warszawa

📅 Kiedy? 14 listopada 2025

🎟️ Bilety: www.120rapfest.pl

👥 Organizator: Agencja L2L