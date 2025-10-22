12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże na twarzy, czarne zęby i niebieskie włosy

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa, North West, po raz kolejny wywołała ogromne kontrowersje w mediach społecznościowych. 12-latka zaprezentowała się w odważnej stylizacji z sztucznymi tatuażami na twarzy, czarnymi zębami i niebieskimi włosami, co wywołało falę komentarzy i dyskusji o granicach dziecięcej ekspresji.

North West z tatuażami na twarzy i czarnymi zębami – internet w szoku

Na nowym nagraniu opublikowanym na TikToku, North West pokazała się w niezwykle wyrazistym looku: na jej twarzy widniały tatuaże, w tym gwiazdka pod okiem i napis z jej imieniem na policzku. Do tego dobrała czarną nakładkę na zębach, kolorowe soczewki, sztuczny kolczyk w nosie oraz niebieskie włosy splecione w warkoczyki.

Stylizację uzupełniły diamentowe łańcuchy i modna bluza w stylu oversize. Pod filmem dziewczynka napisała:

„Uwielbiam sztuczne kolczyki i tatuaże.”

Internauci natychmiast zareagowali lawiną komentarzy:

„Nie wierzę, że ona ma 12 lat.”

„Ona potrzebuje natychmiastowej interwencji.”

„Co Kim sobie myśli, pozwalając jej na takie przebieranki?”

Kim Kardashian w ogniu krytyki – broni córki przed hejtem

To nie pierwszy raz, gdy Kim Kardashian mierzy się z krytyką dotyczącą wizerunku swojej najstarszej córki. Wcześniej celebrytka została skrytykowana za to, że pozwoliła North nosić gorset, minispódniczkę i buty na platformie podczas wakacji w Rzymie.

W najnowszym wywiadzie dla podcastu „Call Me Daddy”, Kim przyznała, że tamta stylizacja była błędem:

„Tak, popełniłam błąd. To był odważny strój, który nie powinien był pojawić się publicznie.”

Jednocześnie stanęła w obronie córki, tłumacząc, że North ma prawo wyrażać siebie i eksperymentować z wyglądem:

„Jest dobrą i miłą dziewczynką. Jeśli chce mieć niebieskie włosy – niech tak będzie. To ją uszczęśliwia. Nie chcę odbierać jej kreatywności.”

North West – 12-letnia trendsetterka czy ofiara presji show-biznesu?

North West od najmłodszych lat dorasta w blasku fleszy. Jej stylizacje są komentowane przez miliony użytkowników internetu na całym świecie. Niektórzy zachwycają się jej pewnością siebie, inni alarmują, że dziecko jest zbyt wcześnie wystawiane na medialny rozgłos i dorosłe wzorce.

Niezależnie od opinii, North już teraz staje się ikoną młodej mody i jedną z najbardziej rozpoznawalnych nastolatek na świecie – choć jej stylizacje często balansują na granicy akceptacji społecznej.