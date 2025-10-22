12-letnia córka Kanye Westa i Kim Kardashian szokuje wyglądem. Tatuaże na twarzy, czarne zęby i niebieskie włosy

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa, North West, po raz kolejny wywołała ogromne kontrowersje w mediach społecznościowych. 12-latka zaprezentowała się w odważnej stylizacji z sztucznymi tatuażami na twarzy, czarnymi zębami i niebieskimi włosami, co wywołało falę komentarzy i dyskusji o granicach dziecięcej ekspresji.
North West z tatuażami na twarzy i czarnymi zębami – internet w szoku
Na nowym nagraniu opublikowanym na TikToku, North West pokazała się w niezwykle wyrazistym looku: na jej twarzy widniały tatuaże, w tym gwiazdka pod okiem i napis z jej imieniem na policzku. Do tego dobrała czarną nakładkę na zębach, kolorowe soczewki, sztuczny kolczyk w nosie oraz niebieskie włosy splecione w warkoczyki.
Stylizację uzupełniły diamentowe łańcuchy i modna bluza w stylu oversize. Pod filmem dziewczynka napisała:
„Uwielbiam sztuczne kolczyki i tatuaże.”
Internauci natychmiast zareagowali lawiną komentarzy:
„Nie wierzę, że ona ma 12 lat.”
„Ona potrzebuje natychmiastowej interwencji.”
„Co Kim sobie myśli, pozwalając jej na takie przebieranki?”
Kim Kardashian w ogniu krytyki – broni córki przed hejtem
To nie pierwszy raz, gdy Kim Kardashian mierzy się z krytyką dotyczącą wizerunku swojej najstarszej córki. Wcześniej celebrytka została skrytykowana za to, że pozwoliła North nosić gorset, minispódniczkę i buty na platformie podczas wakacji w Rzymie.
W najnowszym wywiadzie dla podcastu „Call Me Daddy”, Kim przyznała, że tamta stylizacja była błędem:
„Tak, popełniłam błąd. To był odważny strój, który nie powinien był pojawić się publicznie.”
Jednocześnie stanęła w obronie córki, tłumacząc, że North ma prawo wyrażać siebie i eksperymentować z wyglądem:
„Jest dobrą i miłą dziewczynką. Jeśli chce mieć niebieskie włosy – niech tak będzie. To ją uszczęśliwia. Nie chcę odbierać jej kreatywności.”
North West – 12-letnia trendsetterka czy ofiara presji show-biznesu?
North West od najmłodszych lat dorasta w blasku fleszy. Jej stylizacje są komentowane przez miliony użytkowników internetu na całym świecie. Niektórzy zachwycają się jej pewnością siebie, inni alarmują, że dziecko jest zbyt wcześnie wystawiane na medialny rozgłos i dorosłe wzorce.
Niezależnie od opinii, North już teraz staje się ikoną młodej mody i jedną z najbardziej rozpoznawalnych nastolatek na świecie – choć jej stylizacje często balansują na granicy akceptacji społecznej.