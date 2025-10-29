10 lat „GO:OD AM” Maca Millera. Nowe niepublikowane utwory

fot. mat. pras.

W 2025 roku obchodzimy 10. rocznicę albumu „GO:OD AM” Maca Millera. Z tej okazji wydano wyjątkową reedycję, która zawiera trzy nowe, niepublikowane wcześniej utwory: „Royal Flush (ft. Vinny Radio)”, „Cable Box” i „Carpe Diem”.

Historia albumu „GO:OD AM”

Płyta „GO:OD AM” miała swoją premierę 18 września 2015 roku. Wydawnictwo zawierało takie hity jak „Brand Name”, „Weekend” czy „100 Grandkids”. Album został bardzo ciepło przyjęty przez fanów i krytyków, stając się jednym z najważniejszych momentów w karierze Maca Millera.

Gościnne występy i sukces komercyjny

Jubileuszowe wydawnictwo przypomina, że „GO:OD AM” było pierwszym albumem Maca Millera wydanym przez dużą wytwórnię Warner Bros. Records. Na płycie gościnnie pojawili się artyści tacy jak Ab-Soul, Chief Keef i Miguel. Album osiągnął 4. miejsce na liście Billboard 200, potwierdzając status rapera jako jednej z czołowych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej.

Nowe wizualizacje i materiały dodatkowe

Z okazji 10-lecia wydawnictwa przygotowano nowe materiały wizualne. Danaé Gosset z Pencil TV odpowiada za animacje do utworu „Rush Hour” oraz trzech nowych kompozycji. Starsze kawałki albumu otrzymały nowe wizualizacje autorstwa Sama Balabana przy wykorzystaniu materiałów filmowych Justina Boyda i Reksa Arrowa.

Dodatkowo przygotowano krótki film „GO:OD AM (Time Flies, Try To Catch It)”, który dostępny jest w serwisie YouTube. Wszystko to sprawia, że jubileuszowa reedycja to nie tylko muzyka, ale też pełne doświadczenie wizualne dla fanów.