Rahim o zakończeniu kariery przez Quebo, beefie Mesa i Tedego, Young Leosi, bambi, Karolu Nawrockim, Kanye Wescie i ulubionym numerze Paktofoniki

Raper jest gościem cyklu Najgorsze Pytania

2025.12.18

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rahim był gościem cyklu „Najgorsze Pytania” prowadzonego przez Artura Rawicza, gdzie szczerze opowiedział o życiu w polskim show-biznesie, relacjach między artystami i młodych talentach hip-hopowych.

Quebo i muzyczna emerytura – czy powróci?

W wywiadzie Rahim poruszył temat zakończenia kariery przez Quebo i zastanawiał się, czy legendarny raper jeszcze wróci na scenę muzyczną.

Młodzi raperzy w centrum uwagi: Bambi i Young Leosia

Rahim ocenił młodych artystów, w tym bambi i Young Leosię, komentując, czy można je uznać za pełnoprawne raperki. Raper podkreślił także powód, dla którego wraz z Fokusem zdecydowali się powrócić do koncertowania jako Paktofonika.

Beef Tede vs Mes – opinia Rahima

Raper skomentował spór między Tede a Mesem. Poruszył również temat kontrowersyjnych zachowań Kanye Westa oraz zdradził, czy w jego domu znajduje się przygotowany plecak ewakuacyjny.

Polityka i muzyka – stanowisko Rahima

Rahim odpowiadał na pytania dotyczące Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego, a także wyraził swoją opinię na temat tego, czy muzycy powinni prezentować własne poglądy polityczne w swojej twórczości i działalności publicznej.

Ulubiony numer Paktofoniki

Na koniec raper zdradził swój ulubiony kawałek z repertuaru Paktofoniki i opowiedział, co powiedziałby Joce, gdyby miał świadomość, że to były jego ostatnie słowa.

