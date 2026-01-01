Najgorsze pytania VIDEO

Fokus o polskiej raperce godnej uwagi, powrocie do tematu Paktofoniki, Young Leosi i bambi, beefach 2025 roku, Kanye Weście i Karolu Nawrockim

Fokus gościem „Najgorszych Pytań”

2026.01.01

opublikował:

Fokus o polskiej raperce godnej uwagi, powrocie do tematu Paktofoniki, Young Leosi i bambi, beefach 2025 roku, Kanye Weście i Karolu Nawrockim

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgmpl

Szczere rozmowy o Paktofonice, rapie i współczesnej scenie

Fokus był gościem kolejnego odcinka cyklu „Najgorsze Pytania”, prowadzonego przez Artura Rawicza. Rozmowa – zgodnie z nazwą formatu – była bezkompromisowa, szczera i momentami bardzo osobista. Raper poruszył w niej zarówno tematy historyczne związane z Paktofoniką, jak i aktualne wątki dotyczące współczesnego rapu, beefów 2025 roku oraz młodego pokolenia artystów.

Powrót do Paktofoniki. Dlaczego Fokus i Rahim zmienili podejście?

Jednym z kluczowych tematów rozmowy był powrót Fokusa i Rahima do tematu Paktofoniki, który przez wiele lat był przez nich konsekwentnie omijany. Raper wyjaśnił, dlaczego z Fokusem zdecydowali do powrotu do repertuaru legendarnej grupy.

Ulubiony numer Paktofoniki i brak żalu po 25 latach kariery

Artur Rawicz zapytał również, czy Fokus żałuje czegokolwiek w swojej ponad 25-letniej karierze. Raper podkreślił, że choć popełniał błędy – jak każdy – nie ma potrzeby rozdrapywania przeszłości. Wszystkie decyzje ukształtowały go jako artystę i człowieka.

W rozmowie padło też pytanie o ulubiony utwór z repertuaru Paktofoniki. Fokus przyznał, że jego wybór niekoniecznie pokrywa się z najbardziej oczywistymi hitami zespołu.

Polska raperka godna uwagi. Fokus wskazuje konkretne nazwisko

Jednym z ciekawszych fragmentów rozmowy było wskazanie przez Fokusa polskiej raperki, która jego zdaniem zasługuje na szczególną uwagę.

Young Leosia i bambi – rap czy pop?

Nie mogło zabraknąć pytania o Young Leosię i bambi, czyli jedne z najbardziej popularnych postaci młodej sceny. Fokus odniósł się do często powracającej dyskusji: czy reprezentują one jeszcze rap, czy są już stricte popowymi artystkami.

Beefy 2025 roku. Fokus ocenia współczesne konflikty

W rozmowie pojawił się również temat beefów 2025 roku. Fokus spojrzał na nie z dużym dystansem.

Kanye West, Donald Trump i Karol Nawrocki

W innym wątku Fokus odniósł się do Kanye Westa, Donalda Trumpa i  Karola Nawrockiego, co pokazało, że rozmowa wykraczała daleko poza samą muzykę.

Pytanie, którego nie da się zadać. Fokus o Joce

Na zakończenie Artur Rawicz zapytał Fokusa, o co zapytałby Jokę, gdyby los dał mu taką możliwość.

 

Tagi


Popularne newsy

Polecane

CGM
Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła ko ...

Koniec legendarnego duetu

4 minuty temu

CGM
Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie

Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsa ...

Międzynarodowe i krajowe gwiazdy na scenach

3 godziny temu

CGM
„Live Spirit I” Wojtka Mazolewskiego numerem jeden w prestiżowym zestawieniu UK Vibe

„Live Spirit I” Wojtka Mazolewskiego numerem jeden w prestiżowym zesta ...

Triumf polskiego jazzu na arenie międzynarodowej

3 godziny temu

CGM
Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

„Czasami myślę, że naprawdę musiałem nauczyć się latać, żeby to wszystko ogarnąć.”

5 godzin temu

CGM
Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w tym samym czasie w TVP i TV Republika

Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w ty ...

Sylwestrowa noc przyniosła widzom niecodzienną sytuację

6 godzin temu

CGM
Chappell Roan pożegnała Brigitte Bardot. Teraz tłumaczy, że nie podzielała jej rasistowskich poglądów

Chappell Roan pożegnała Brigitte Bardot. Teraz tłumaczy, że nie podzie ...

"Nie była świadoma tych poglądów"

7 godzin temu