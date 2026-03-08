1 na 1 VIDEO

Margaret: „Był taki moment, że wyszłam na scenę i czułam, że mnie na niej nie ma. To był moment zwrotny w mojej karierze”

Artur Rawicz i Margaret w rozmowie, która zaczyna się od klasycznego popu, a kończy na klasycznym kryzysie…

„BODY” – pierwsza z trzech EP Margaret w 2026 roku

Margaret prezentuje nową, klubowo-taneczną odsłonę swojej twórczości w EP „BODY”. To pierwsza z trzech zapowiedzianych na ten rok części większego projektu wydawniczego, który zamknie się w albumie „TRIPOLAR”. Każda z EPek – „BODY”, „VOICE” i „MIND” – ma pokazać inną stronę artystki i odkryć nowe brzmienia.

Po złotym sukcesie albumu „Siniaki i cekiny”, Margaret otwiera nowy rozdział w karierze, eksplorując muzykę EDM i łącząc ją z popem, drum’n’bassem i rapem.
„BODY” – celebracja ciała i wolności

 

Pierwsza odsłona projektu skupia się na ciele i fizycznej ekspresji. EP jest manifestem wolności, samoakceptacji i radości z ruchu, a muzycznie zaskakuje połączeniem klubowych beatów EDM z charakterystycznym popowym stylem Margaret.

Artystka wprost podkreśla, jak ważne jest uwolnienie się od ograniczeń i średniowiecznej moralności:

„Moje ciało było środkiem transportu. Kluczem do kariery. Dowodem. Kartą wstępu. Wszystko musi. Nic nie może. Aż wróciłam do bazy. I usłyszałam – poluzuj gacie! Moje ciało chce beztroskiego tańca z dala od średniowiecznej moralności. Moje ciało chce przyjemności bez tłumaczeń. Radości bez alibi.”

Singiel wiodący i gościnny udział Kizo

Singiel „jetlag” z gościnną zwrotką Kizo to energetyczny klubowy hit, który pozostaje w pamięci od pierwszego przesłuchania. Na EP znalazły się również utwory z elementami drum’n’bassu i rapu, w tym znany już fanom „let you talk about it”, obecnie podbijający radiowe playlisty.

 

Premiera na żywo i interakcja z fanami

EP „BODY” po raz pierwszy zabrzmiała na żywo podczas wyjątkowego koncertu premierowego Margaret, łączącego występ live ze specjalną choreografią. Fragmenty pokazów były udostępniane w mediach społecznościowych, zachęcając słuchaczy do wspólnego wyrażania emocji poprzez taniec – zarówno tych radosnych, jak i trudniejszych.

