Kuba Karaś: „Produkcja to jest redukcja”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kuba Karaś debiutuje solowym singlem „OBEJMIJ MNIE”

13 lutego 2026 roku Kuba Karaś zaprezentował swój pierwszy w pełni solowy singiel „OBEJMIJ MNIE”. Po latach sukcesów w projektach zespołowych artysta rozpoczyna nowy etap kariery, stawiając na autorski, osobisty przekaz i wyraźnie zarysowaną tożsamość muzyczną.

Nowy rozdział po The Dumplings i Karaś/Rogucki

Kuba Karaś dał się poznać szerokiej publiczności jako współtwórca The Dumplings oraz duetu Karaś/Rogucki. Oba projekty odniosły znaczące sukcesy na polskiej scenie alternatywnej i elektronicznej. Teraz artysta decyduje się na pełną autorskość – „OBEJMIJ MNIE” to jego pierwszy utwór, w którym śpiewa całkowicie sam, otwierając przed słuchaczami bardziej intymny rozdział swojej twórczości.

„OBEJMIJ MNIE” – emocjonalna podróż przez relacje

Singiel „OBEJMIJ MNIE” to poruszająca opowieść o skomplikowanych relacjach i mechanizmie „push and pull”, czyli powracaniu do kogoś z tęsknoty, samotności czy braku poczucia bezpieczeństwa. Utwór łączy nowoczesne brzmienie z osobistym tekstem, tworząc gęstą, nostalgiczną atmosferę.

Jak przyznaje artysta, inspiracja do powstania tekstu przyszła w najmniej oczekiwanym momencie – na siłowni, podczas biegu na bieżni. To właśnie tam narodziła się duża część słów, opartych na konkretnych doświadczeniach z jego życia. Autentyczność i szczerość przekazu sprawiają, że „OBEJMIJ MNIE” może stać się jednym z najbardziej osobistych utworów w dorobku muzyka.

Współpraca z Phamem i Holakiem

Nad warstwą muzyczną Kuba Karaś pracował wspólnie z Phamem, natomiast tekst powstał przy wsparciu Holaka. Efektem tej współpracy jest dopracowana kompozycja, w której nowoczesna produkcja spotyka się z emocjonalnym, wyrazistym wokalem.

Premiera singla i teledysku

Premierze singla towarzyszy klimatyczny teledysk, który podkreśla napięcie i nostalgię obecne w utworze. Obraz doskonale koresponduje z warstwą muzyczną, wzmacniając przekaz emocjonalny piosenki.

„OBEJMIJ MNIE” to również nowy początek wydawniczy dla artysty – jest to pierwszy singiel Kuby Karasia wydany nakładem Polydor Records Poland. To zapowiedź nadchodzącego solowego albumu, który ma ukazać się we wrześniu 2026 roku.

Kuba Karaś gościem Artura Rawicza

Na chwilę przed premierą singla, w swojej 30. urodziny Kuba był gościem Artura Rawicza w podcaście 1 NA 1. Poniżej możecie obejrzeć tę rozmowę.