1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycznym po 20 latach, rzuceniu używek, o Peji, Moleście, Taco Hemingwayu i byciu legendą

Numer Raz wrócił na scenę z solowym albumem „Żyje się tylko raz” i udowodnił, że nawet po dwóch dekadach ciszy można wrócić bez kompromisów. W szczerej rozmowie z Arturem Rawiczem raper opowiada o życiu po terapii, rozliczeniu z przeszłością, odstawieniu używek, relacjach ze środowiskiem hip-hopowym oraz o tym, jak to jest być legendą.

Numer Raz – kim jest i dlaczego jego powrót jest tak ważny?

Numer Raz, właściwie Michał Antoni Witak, to jedna z kluczowych postaci warszawskiej sceny hip-hopowej. Urodzony w 1977 roku raper i producent muzyczny przez lata był filarem legendarnej formacji Warszafski Deszcz, z którą związany był w latach 1997–2017. Równolegle rozwijał działalność w zespołach takich jak Miejska Astma, Quit New Sort, Młoda Foka czy Mop Skład.

Jego dorobek artystyczny to współpraca z czołówką polskiego rapu – od Peji, Molesty, Włodiego i DJ-a 600V. Numer Raz od zawsze pozostawał wierny surowemu, ulicznemu brzmieniu i autentycznemu przekazowi.

Życie po terapii i odcięcie się od używek

Jednym z najważniejszych wątków rozmowy jest terapia i trzeźwość. Numer Raz otwarcie mówi o latach zmagań z uzależnieniami od marihuany oraz o tym, jak trudna, ale konieczna była decyzja o zmianie stylu życia. Raper podkreśla, że bez przepracowania własnych demonów nie byłoby mowy o powrocie do muzyki.

Powrót muzyczny po 20 latach ciszy

Album „Żyje się tylko raz” to pierwszy solowy materiał Numer Raza od ponad dwóch dekad. Płyta nie jest próbą gonienia trendów ani odcinania kuponów od legendy – to dojrzały, szczery zapis doświadczeń człowieka, który przeżył więcej niż niejeden młodszy kolega po fachu.

30 lat na scenie i poczucie nowego początku

W 2026 roku Numer Raz świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Paradoksalnie – jak sam przyznaje – czuje się dziś jak debiutant.

„Pomimo że mija 30 lat od mojego rapowego debiutu, znowu czuję się jak debiutant. Muzycznie ani razu nie odbiegłem od tego, co czuję. 100% ja” – napisał artysta.

Wrap Records – niezależność ponad wszystko

Wraz z producentem Moosem Numer Raz powołał do życia własną wytwórnię Wrap Records. Ma to być przestrzeń dla artystów, którzy – podobnie jak on – nie chcą się „sprzedawać” ani dopasowywać do algorytmów. Wrap Records ma stawiać na autentyczność, jakość i wolność artystyczną, a nie chwilową modę. Choć szczegóły pierwszych premier nie są jeszcze znane, projekt już teraz wzbudza duże zainteresowanie w środowisku.

Relacje z Peją, Molestą, Taco Hemingwayem i sceną

W rozmowie nie zabrakło również wątków dotyczących relacji z innymi artystami. Numer Raz odnosi się do historii Warszafskiego Deszczu, wspomina Molestę, mówi o Peji, a także komentuje zmiany, jakie zaszły w polskim rapie wraz z pojawieniem się nowej generacji, reprezentowanej m.in. przez Taco Hemingwaya.