1 NA 1: Artur Rawicz vs Kaeyra: „Karierę zaczęłam w wieku 14 lat, dlatego teraz jestem gotowa na wszystko”

Kaeyra (Karolina Baran) to polsko-amerykańska wokalistka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka, która z powodzeniem rozwija karierę na arenie międzynarodowej. Szeroką rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w 21. edycji programu „American Idol”, gdzie dotarła do zaawansowanych etapów i zachwyciła jurorów oraz publiczność swoim głosem i sceniczną dojrzałością.

Kaeyra pochodzi z Chicago, ale w jej żyłach płynie polska krew. Od kilku lat mieszka i tworzy w Los Angeles. Jej talentem zachwycili się Katy Perry i Lionel Richie – jurorzy America’s Got Talent, w którym artystka brała udział. Kaeyra sama pisze piosenki pod okiem znanych producentów, jest też multiinstrumentalistką – gra m.in. na gitarze basowej oraz fortepianie. Artystka poza tworzeniem własnych utworów angażuje się też w inne projekty, jak choćby współpraca z jazzowym projektem Postmodern Jukebox. W Polsce artystka ma na swoim koncie m.in. występy na Top of The Pop Sopot Festival.

W ostatnich latach umocniła swoją pozycję na polskim rynku muzycznym, podpisując kontrakt z Warner Music Poland i konsekwentnie budując markę artystki o międzynarodowym potencjale.