„Zrobiłem sobie detox od polityki” – Arek Jakubik gościem cyklu Najgorsze Pytania

fot. P. Tarasewicz

Pod koniec kwietnia na rynku pojawił się nowy album Arka Jakubika. „Romeo i Julia żyją” to drugi, solowy album artysty – konceptualna opowieść o miłości, zdradzie, tęsknocie i konsekwencjach codziennych decyzji.

Arek Jakubik gościem Najgorszych Pytań

W ramach promocji krążka Arek Jakubik odwiedził naszą redakcję, by spotkać się z Arturem Rawiczem. Wkrótce na CGM.pl będziecie mogli zobaczyć 1 NA 1 z jego udziałem, póki co w ramach rozgrzewki mamy dla Was Najgorsze Pytania. – Co różni środowisko aktorskie od muzycznego? – pyta Jakubika Rawicz, po czym nasz gość wybucha śmiechem i odpowiada: – Nic. Wszyscy są po jednych pieniądzach. Spotkania z Arkiem to zawsze przyjemność i tym razem nie jest inaczej. Artysta mówi nam o swoim stosunku do polityki, o tym czy nie przeszkadza mu łatka śpiewającego aktora, zdradza, co myśli o Fryderykach i wyznaje, która płyta towarzyszy mu, odkąd pamięta