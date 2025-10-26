Znany YouTuber współpracuje z agencją Tomba. Jest już zapowiedź nowego numeru 

fot. mat. pras.

W świecie muzyki coraz częściej można zauważyć współpracę twórców internetowych z profesjonalnymi agencjami kreatywnymi. Najnowszym przykładem takiego połączenia jest znany YouTuber, który nagrał własny numer i do pomocy przy jego realizacji zatrudnił agencję Tomba Ghost Time.

Czym jest Ghost Time

Agencja Tomba działa na rynku muzycznym jako organizator i koordynator projektów kreatywnych, w tym również z zakresu ghostwritingu. W ostatnim czasie w zespole zaszły zmiany – z projektu odeszli między innymi AdMa i Gibb Key, a ich miejsce zajął freestyler Koro.

Dział Ghost Time odpowiada za tworzenie tekstów, muzyki i realizację kreatywną. To właśnie ten zespół stoi za produkcją kawałka „Glow up”, przygotowanego dla popularnego YouTubera Medusy. Premiera numeru wraz z teledyskiem została zaplanowana na 31 października, a pierwsze zapowiedzi już pojawiły się w sieci.