Znany YouTuber współpracuje z agencją Tomba. Jest już zapowiedź nowego numeru 

fot. mat. pras.
W świecie muzyki coraz częściej można zauważyć współpracę twórców internetowych z profesjonalnymi agencjami kreatywnymi. Najnowszym przykładem takiego połączenia jest znany YouTuber, który nagrał własny numer i do pomocy przy jego realizacji zatrudnił agencję Tomba Ghost Time.
Czym jest Ghost Time
Agencja Tomba działa na rynku muzycznym jako organizator i koordynator projektów kreatywnych, w tym również z zakresu ghostwritingu. W ostatnim czasie w zespole zaszły zmiany – z projektu odeszli między innymi AdMa i Gibb Key, a ich miejsce zajął freestyler Koro.
Dział Ghost Time odpowiada za tworzenie tekstów, muzyki i realizację kreatywną. To właśnie ten zespół stoi za produkcją kawałka „Glow up”, przygotowanego dla popularnego YouTubera Medusy. Premiera numeru wraz z teledyskiem została zaplanowana na 31 października, a pierwsze zapowiedzi już pojawiły się w sieci.
Wyświetl ten post na Instagramie
Co daje współpraca z agencją Tomba YouTuberowi
Profesjonalne zaplecze produkcyjne
Dzięki współpracy z agencją Tomba, twórca internetowy otrzymuje pełne wsparcie w zakresie tworzenia muzyki – od napisania tekstu, przez nagranie, aż po promocję. To duży krok w stronę profesjonalizacji kariery muzycznej.
Rozwój marki osobistej
Wydanie utworu „Glow up” to nie tylko muzyczny debiut, ale również element strategii budowania marki. Dzięki doświadczeniu agencji Tomba i Ghost Time, projekt zyskuje szerszy zasięg i lepsze przygotowanie promocyjne.
Dotarcie do nowych odbiorców
YouTuberzy posiadają własną społeczność online, ale dzięki wsparciu profesjonalnej agencji mogą trafić także do fanów muzyki spoza świata internetu. To szansa na poszerzenie grupy odbiorców i zwiększenie popularności.
Czy współpraca z agencją to przyszłość muzyki?
Współpraca twórców internetowych z agencjami muzycznymi pokazuje, że granica między YouTube a sceną muzyczną coraz bardziej się zaciera. Projekty takie jak ten z udziałem Medusy, agencji Tomba, mogą zainspirować innych influencerów do tworzenia własnych utworów przy wsparciu specjalistów z branży.
agencja Tomba, Ghost Time, YouTuber Medusa, Glow up, współpraca muzyczna, ghostwriting muzyczny, promocja muzyki, agencja kreatywna, muzyka YouTuberów, kariera muzyczna influencerów, projekty muzyczne online, premiera Glow up, agencja muzyczna