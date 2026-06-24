Znany DJ z Ibizy skazany za międzynarodowy przemyt narkotyków. Hugo Bianco miał kierować rozbudowaną siatką przestępczą

Środowisko muzyki klubowej zostało zaskoczone informacjami dotyczącymi Hugo Bianco, argentyńskiego DJ-a znanego z występów w najpopularniejszych klubach na Ibizie. Według hiszpańskich mediów oraz dokumentów sądowych artysta został uznany za jedną z kluczowych postaci międzynarodowej siatki zajmującej się przemytem narkotyków między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Sprawa odbiła się szerokim echem nie tylko w Hiszpanii, ale również w branży muzyki elektronicznej, gdzie Bianco przez lata był rozpoznawalnym uczestnikiem największych wydarzeń klubowych.

Kim jest Hugo Bianco?

Hugo Bianco to DJ pochodzący z Argentyny, który przez wiele lat regularnie występował na Ibizie – jednym z najważniejszych światowych centrów muzyki elektronicznej.

Jego nazwisko pojawiało się na line-upach prestiżowych imprez organizowanych przez Marco Carolę oraz w renomowanych klubach takich jak Pacha Ibiza, Amnesia Ibiza czy Destino Ibiza.

Artysta występował także podczas międzynarodowych festiwali muzycznych, w tym na UNUM Festival oraz wydarzeniach organizowanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

Operacja Pertinax. Międzynarodowe śledztwo służb

Według ustaleń śledczych działalność grupy przestępczej była przedmiotem szeroko zakrojonego dochodzenia prowadzonego wspólnie przez hiszpańską Guardia Civil oraz amerykańską Homeland Security Investigations.

Operacja otrzymała kryptonim „Pertinax”. Śledztwo koncentrowało się na działalności grupy, która miała transportować znaczne ilości narkotyków pomiędzy Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi.

Według ustaleń organów ścigania proceder miał funkcjonować od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku.

Przemyt kokainy, MDMA, ketaminy i marihuany

Śledczy twierdzą, że organizacja zajmowała się handlem różnymi substancjami odurzającymi, w tym:

kokainą,

MDMA,

ketaminą,

marihuaną.

Narkotyki miały być transportowane przez hiszpańskie Baleary, a następnie trafiać między innymi do Miami w Stanach Zjednoczonych.

Według ustaleń dochodzenia wykorzystywano kurierów, którzy przewozili nielegalne substancje w bagażach oraz specjalnie przygotowanych pojemnikach mających wyglądać na legalne przesyłki.

Ibiza i Miami jako kluczowe punkty siatki

Zdaniem śledczych Hugo Bianco miał wykorzystywać swoje kontakty zdobyte podczas wieloletniej działalności muzycznej.

Regularne występy zarówno na Ibizie, jak i w Miami miały umożliwić stworzenie sprawnie działającej sieci logistycznej służącej do transportu oraz dystrybucji narkotyków.

Prokuratura uważa, że DJ odpowiadał za koordynowanie działań grupy i zapewnianie jej wsparcia organizacyjnego z miejsca zamieszkania w Barcelonie.

To właśnie dlatego został określony przez śledczych mianem domniemanego „mózgu operacji”.

Uznany za osobę poszukiwaną

Według informacji zawartych w dokumentach sądowych Hugo Bianco przebywa obecnie prawdopodobnie na Florydzie.

Hiszpańskie władze określają go jako osobę uchylającą się od wymiaru sprawiedliwości. Taki sam status nadano również dwóm innym podejrzanym związanym z działalnością grupy.

Sytuacja dodatkowo komplikuje kwestie związane z wykonaniem wyroku oraz ewentualną ekstradycją.

Sąd podtrzymał surowy wyrok

W czerwcu 2026 roku Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Balearów podtrzymał wcześniejszy wyrok wydany przez sąd niższej instancji.

Orzeczenie przewiduje karę dziewięciu i pół roku pozbawienia wolności. Hugo Bianco został uznany za winnego między innymi:

handlu narkotykami,

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,

oszustw związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej.

Sąd nie przychylił się do argumentów obrony, która utrzymywała, że DJ nie odgrywał centralnej roli w działalności grupy.

Milionowa grzywna dla DJ-a

Oprócz kary więzienia sąd nałożył na Hugo Bianco również bardzo wysoką sankcję finansową.

Zgodnie z wyrokiem ma on zapłacić trzy miliony euro grzywny. To jedna z najwyższych kar finansowych związanych z tego typu sprawami w regionie.

Do tej pory muzyk nie odniósł się publicznie do decyzji sądu.