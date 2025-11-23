Znamy finalistów 16. edycji „The Voice of Poland”. Emocje, łzy i muzyczne niespodzianki w półfinale

Foto: Krystian Szczesny
Szestnasta edycja „The Voice of Poland” wkracza w decydującą fazę. W sobotnim półfinale widzowie oraz trenerzy -Tomson i Baron, Margaret, Kuba Badach i Michał Szpak – wyłonili czwórkę uczestników, którzy już 29 listopada powalczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. W programie pojawił się też gość specjalny: Ania Karwan, która zasiadła w dodatkowym fotelu trenerskim.
Drużyna Kuby Badacha: awans dla Łukasza Reksa
Jako pierwsi zaprezentowali się podopieczni Kuby Badacha.
Michael Böhm wykonał autorski singiel „Dałem słowo”.
Łukasz Reks poruszył widzów premierowym utworem „Nigdy nie było piękniej”.
Ania Karwan – w żartobliwym tonie – zdradziła na antenie, że niedawno wjechała samochodem w auto Reksa, po czym przeprosiła go na wizji. Po dołączeniu punktów trenera oraz głosów publiczności okazało się, że to Łukasz Reks zobaczymy w wielkim finale.
Drużyna Tomsona i Barona: Mateusz Jagiełło z przepustką do finału
W tej drużynie jako pierwsza wystąpiła Kinga Rutkowska z autorskim utworem „Lepszy czas”. Następnie Mateusz Jagiełło wykonał „Dansing”, zdobywając uznanie widzów. Po zsumowaniu wyników to Jagiełło awansował dalej.
Drużyna Ani Karwan: łzy trenera i zwycięstwo Żanety Chełminiak
Emocji nie zabrakło także w drużynie Ani Karwan.
Mateusz Włodarczyk zaśpiewał balladę „Puste kartki”.
Żaneta Chełminiak zadebiutowała utworem „Daj mi odejść”.
Jej występ wzruszył trenerkę do łez, a głosy widzów zapewniły jej wejście do finału.
Drużyna Margaret: Jaś Piwowarczyk pokonuje konkurencję
W drużynie Margaret:
Filip Mettler wykonał energetyczny utwór „W ciemności”.
Jaś Piwowarczyk zaprezentował premierową „Ushuaia”, a później zmierzył się z ikoną – Whitney Houston.
Decyzja publiczności i trenerki była jednoznaczna – Jaś Piwowarczyk zasłużenie wchodzi do finału.
Drużyna Michała Szpaka: Hanna Kuzimowicz zamyka skład finalistów
Ostatnia rywalizacja dotyczyła zespołu Michała Szpaka:
Hanna Kuzimowicz zaśpiewała emocjonalny singiel „Trzy razy bardziej”.
Dominik Czuż wykonał „Tak bardzo mi przykro”.
Choć internauci typowali Dominika jako faworyta, finalnie to Hanna Kuzimowicz usłyszała werdykt dający jej miejsce w finale.
Reakcje widzów: zachwyt, zaskoczenie i… oskarżenia o ustawienie
W sieci natychmiast pojawiły się komentarze fanów programu. Część z nich wyrażała uznanie:
„Hania wymiata. Rozwaliła system. Najlepszy singiel, piękny ruch sceniczny”.
„Byłem za Dominikiem, ale dziś trzeba przyznać, że Hania zaśpiewała lepiej”.
Nie brakowało jednak głosów krytycznych i teorii o rzekomym „ustawieniu” wyników:
„Największy szok tej edycji. Dominik ma to COŚ”.
„Program jest ustawiony. W finale powinni być Dominik i Mateusz”.
Internauci przewidują, że walka o zwycięstwo rozegra się głównie między Jaśkiem Piwowarczykiem a Mateuszem Jagiełłą.