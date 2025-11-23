Znamy finalistów 16. edycji „The Voice of Poland”. Emocje, łzy i muzyczne niespodzianki w półfinale

Foto: Krystian Szczesny

Szestnasta edycja „The Voice of Poland” wkracza w decydującą fazę. W sobotnim półfinale widzowie oraz trenerzy -Tomson i Baron, Margaret, Kuba Badach i Michał Szpak – wyłonili czwórkę uczestników, którzy już 29 listopada powalczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. W programie pojawił się też gość specjalny: Ania Karwan, która zasiadła w dodatkowym fotelu trenerskim.

Drużyna Kuby Badacha: awans dla Łukasza Reksa

Jako pierwsi zaprezentowali się podopieczni Kuby Badacha.

Michael Böhm wykonał autorski singiel „Dałem słowo”.

Łukasz Reks poruszył widzów premierowym utworem „Nigdy nie było piękniej”.

Ania Karwan – w żartobliwym tonie – zdradziła na antenie, że niedawno wjechała samochodem w auto Reksa, po czym przeprosiła go na wizji. Po dołączeniu punktów trenera oraz głosów publiczności okazało się, że to Łukasz Reks zobaczymy w wielkim finale.

Drużyna Tomsona i Barona: Mateusz Jagiełło z przepustką do finału

W tej drużynie jako pierwsza wystąpiła Kinga Rutkowska z autorskim utworem „Lepszy czas”. Następnie Mateusz Jagiełło wykonał „Dansing”, zdobywając uznanie widzów. Po zsumowaniu wyników to Jagiełło awansował dalej.

Drużyna Ani Karwan: łzy trenera i zwycięstwo Żanety Chełminiak

Emocji nie zabrakło także w drużynie Ani Karwan.

Mateusz Włodarczyk zaśpiewał balladę „Puste kartki”.

Żaneta Chełminiak zadebiutowała utworem „Daj mi odejść”.

Jej występ wzruszył trenerkę do łez, a głosy widzów zapewniły jej wejście do finału.

Drużyna Margaret: Jaś Piwowarczyk pokonuje konkurencję

W drużynie Margaret:

Filip Mettler wykonał energetyczny utwór „W ciemności”.

Jaś Piwowarczyk zaprezentował premierową „Ushuaia”, a później zmierzył się z ikoną – Whitney Houston.

Decyzja publiczności i trenerki była jednoznaczna – Jaś Piwowarczyk zasłużenie wchodzi do finału.

Drużyna Michała Szpaka: Hanna Kuzimowicz zamyka skład finalistów

Ostatnia rywalizacja dotyczyła zespołu Michała Szpaka:

Hanna Kuzimowicz zaśpiewała emocjonalny singiel „Trzy razy bardziej”.

Dominik Czuż wykonał „Tak bardzo mi przykro”.

Choć internauci typowali Dominika jako faworyta, finalnie to Hanna Kuzimowicz usłyszała werdykt dający jej miejsce w finale.

Reakcje widzów: zachwyt, zaskoczenie i… oskarżenia o ustawienie

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze fanów programu. Część z nich wyrażała uznanie:

„Hania wymiata. Rozwaliła system. Najlepszy singiel, piękny ruch sceniczny”.

„Byłem za Dominikiem, ale dziś trzeba przyznać, że Hania zaśpiewała lepiej”.

Nie brakowało jednak głosów krytycznych i teorii o rzekomym „ustawieniu” wyników:

„Największy szok tej edycji. Dominik ma to COŚ”.

„Program jest ustawiony. W finale powinni być Dominik i Mateusz”.

Internauci przewidują, że walka o zwycięstwo rozegra się głównie między Jaśkiem Piwowarczykiem a Mateuszem Jagiełłą.