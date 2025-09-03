Szukaj
Young Thug zaatakował Kendricka Lamara

Thugger jest wściekły na K.Dota.

2025.09.03

opublikował:

foto: mat. pras.

Po wyjściu z więzienia Young Thug zabrał się za prace nad nową muzyką. Efektem będzie szykowany na 15 października album „UY Scuti”. Album będzie następcą „Business Is Business” sprzed dwóch lat. Thugger bardzo chciał, by na jtamtym krążku gościnnie pojawił się Kendrick Lamar. Nic z tego nie wyszło, więc raper wściekł się na K.Dota.

W internecie pojawiło się nagranie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez Thuggera w czasie pobytu w więzieniu. Artysta wyrażał w niej frustrację z powodu tego, że nie udało mu się pozyskać featuringu Kendricka.

Thugger porównał Kendricka do Drake’a

Ci kolesie są zbyt wielcy. Mają postawę na zasadzie „nie robię żadnych featów”. Dlaczego? Dlaczego nie chciałbyś zrobić numeru z supergwiazdą? (…) Pomóż komuś. OK, możesz zarabiać te swoje setki milionów dolarów, ale czy komuś pomogłeś? – wścieka się w nagraniu Young Thug.

Artysta posunął się nawet do tego, że porówał K.Dota do Drake’a. – Powinieneś być kimś, kto błogosławi innych. Dlatego ci kolesie nigdy nie będą więksi od Drake’a – mówił do swojego rozmówcy Thugger.

Kendrick póki co nie ustosunkował się do nagrania, ale jeśli to zrobi, może być ciekawie.

