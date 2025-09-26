Young Thug wybielił się na okładce nowego albumu

foto: mat. pras.

W ostatnich tygodniach dużo działo się wokół Young Thuga, choć niekoniecznie imało to związek z jego nowym albumem. Do internetu wyciekły zapisy rozmów telefonicznych, które artysta prowadził w więzieniu i w których obrażał m.in. GloRillę i Kendricka Lamara. Teraz artysta wydał wyczekiwany przez fanów nowy album i… znów jest głośno, choć raczej nie w związku z muzyką.

Thugger do samego końca utrzymywał w tajemnicy to, jak będzie wyglądała okładka „UY SCUTI”. Kiedy w końcu pokazał ją na kilka godzin przed premierą, fani byli w szoku. Raper pokazał się na niej… wybielony. – Jeśli chcesz być największym, zostań białym – napisał przy okazji premiery raper.

„Jestem jakby nie z tego świata”

Przed premierą „UY SCUTI” Thugger udzielił wywiadu „GQ”, w którym w swoim stylu mówił o swojej wielkości.

– Wiesz, po prostu czuję się wielki. Zatytułowałem album „UY Scuti”, bo mam wrażenie, że jestem jedną z największych gwiazd. Stworzyłem tę kulturę. (…) Jestem jakby nie z tego świata. Ale nie jak Bóg – stwierdził.

