Young Thug przekonuje, że „jest zbyt wielki na więzienie”

foto: mat. pras.

Po wyjściu na wolność Young Thug szykuje się do premiery swojego czwartego albumu. „UY Scuti” ukaże się już 9 maja. Data nie jest przypadkowa – 9 maja miną trzy lata od momentu, w którym raper został aresztowany. Artysta wyszedł na wolność jesienią i wygląda na to, że nie zamierza wracać za kraty. Raper opuścił zakład karny po tym, jak „ślepo przyznał się do winy” (w polskim systemie nie ma odpowiednika takiego ruchu, najbliżej jest dobrowolne poddanie się karze). Mimo to Thugger utrzymuje, że nie zrobił nic złego i przekonuje się, że przyznał się taktycznie.

Zbyt wielki na więzienie

– Przyznawanie się do czegoś, czego się nie zrobiło, jest szalone. Ale dzięki temu dostajesz szansę na dalszą walkę. Możesz liczyć na łaskę ławy przysięgłych albo po prostu wrócić do domu. Pomyślałem: wracam do domu – powiedział w wywiadzie dla „GQ” raper.

Raper nie ukrywa, że proces go zbudował i uczynił jeszcze większą gwiazdą. Wszystko przez to, że sprawa przyciągała ogromną uwagę. – Każdej nocy siedziałem sam w celi i myślałem: „jestem wielki”. Myślę, że jestem za wielki na więzienie, ale nie za wielki dla Boga. Bóg może wpakować największego człowieka do więzienia. Czuję się większy niż więzienie, ale On jakoś mnie tam zmieścił. Myślę, że to było coś od Boga – stwierdził Thugger.