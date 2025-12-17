Young Thug oświadczył się swojej dziewczynie na scenie

foto: mat. pras.

Young Thug oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Mariah The Scientist, podczas koncertu charytatywnego „Hometown Hero: Young Thug & Friends” w Atlancie.

Romantyczne oświadczyny na oczach fanów

Raper uklęknął na scenie, wyciągnął olbrzymi pierścionek zaręczynowy z diamentem i z uśmiechem na twarzy zadał pytanie: „Will You Marry Me?” – słowa te wyświetlono również na ogromnym ekranie na scenie. Mariah bez wahania przyjęła pierścionek, a cały moment zakończył się romantycznym pocałunkiem. Wokalistka była zachwycona, mówiąc do mikrofonu: „Chyba biorę ślub!”, co wywołało euforię wśród zgromadzonych fanów.

Historia ich związku

Mariah The Scientist i Young Thug są razem od około czterech lat. Niedawno Mariah w wywiadzie dla Power 105.1 przyznała, że jest gotowa się ustabilizować i w przyszłości założyć rodzinę. Chociaż w październiku Young Thug potwierdził, że ich związek się rozpadł, uczucie przetrwało i zakończyło się romantycznym zaręczeniem.