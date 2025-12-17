CGM

Young Thug oświadczył się swojej dziewczynie na scenie

Romantyczne oświadczyny na oczach fanów

2025.12.17

opublikował:

Young Thug oświadczył się swojej dziewczynie na scenie

foto: mat. pras.

Young Thug oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, Mariah The Scientist, podczas koncertu charytatywnego „Hometown Hero: Young Thug & Friends” w Atlancie.

Romantyczne oświadczyny na oczach fanów

Raper uklęknął na scenie, wyciągnął olbrzymi pierścionek zaręczynowy z diamentem i z uśmiechem na twarzy zadał pytanie: „Will You Marry Me?” – słowa te wyświetlono również na ogromnym ekranie na scenie. Mariah bez wahania przyjęła pierścionek, a cały moment zakończył się romantycznym pocałunkiem. Wokalistka była zachwycona, mówiąc do mikrofonu: „Chyba biorę ślub!”, co wywołało euforię wśród zgromadzonych fanów.

Historia ich związku

Mariah The Scientist i Young Thug są razem od około czterech lat. Niedawno Mariah w wywiadzie dla Power 105.1 przyznała, że jest gotowa się ustabilizować i w przyszłości założyć rodzinę. Chociaż w październiku Young Thug potwierdził, że ich związek się rozpadł, uczucie przetrwało i zakończyło się romantycznym zaręczeniem.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”
NEWS

Muniek Staszczyk o rozstaniu z Sidneyem Polakiem. „Jego obecność w zespole wielokrotnie wisiała na włosku”

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”
NEWS

Peja ostro do Włodzimierza Czarzastego: „Ch*j ci w du*ę czerwony nygusie”

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom
NEWS

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało
NEWS

Eminem odmówił featuringu legendzie Nowego Jorku. Wiemy dlaczego tak się stało

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”
NEWS

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”
NEWS

Trill Pem ostro o Tymku: „To jest frajer z wyboru”

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”
NEWS

Szalony Reporter wraca do afery z Dodą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Panowie rozmawiają o „cenzurze prewencyjnej”

Polecane

CGM
Fu o śmierci Pona: ” To był jeden z najcięższych okresów w moim życiu”

Fu o śmierci Pona: ” To był jeden z najcięższych okresów w moim ...

Wsparcie, które pomogło przetrwać najgorsze

5 godzin temu

CGM
Koniec batalii Julii Wieniaway i Kayaxu. Wiemy jak jest finał sprawy

Koniec batalii Julii Wieniaway i Kayaxu. Wiemy jak jest finał sprawy

Bo ostrej awanturze wytwórnia i artystka wydali oświadczenie

6 godzin temu

CGM
„Doda nie zamierza współpracować zespołowo z nikim” – do sieci trafił trailer dokumentu o Dodzie

„Doda nie zamierza współpracować zespołowo z nikim” &#8211 ...

Prime Video prezentuje teaser serialu dokumentalnego Dorocie "Dodzie" Rabczewskiej

8 godzin temu

CGM
Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Mrozu ogłasza „Odpowiedni moment tour” – halową trasę koncertową

Artysta przygotowuje siódmą studyjną płytę, którą zaprezentuje fanom podczas trasy

15 godzin temu

CGM
Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

"Negocjacje z nim nie były trudne, bo bardzo chciał wrócić do telewizji"

16 godzin temu

CGM
„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyce

„Stop panice. Zacznijmy ustalać zasady” wytwórnia Fonobo o AI w muzyc ...

Sebastian Bujak o AI w muzyce

16 godzin temu