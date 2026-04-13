Young Leosia nagrywa z Oliwką Brazil z zaczepia bambi? Raperka odniosła się do fragmentu dotyczącego jej byłej podopiecznej

W ostatnich godzinach w sieci zrobiło się spore zamieszanie wokół nowego materiału, który opublikowała Young Leosia na swoim kanale nadawczym. Fragment utworu nagranego z Oliwka Brazil szybko stał się przedmiotem dyskusji fanów, którzy zaczęli interpretować niektóre wersy jako potencjalne aluzje do relacji między artystkami sceny rapowej.

Kontrowersyjne wersy wywołują spekulacje

W udostępnionym snippecie pojawiły się linijki, które część słuchaczy odebrała jako odniesienie do Bambi. Szczególnie fragment zawierający odniesienie do „niechęci do słuchania Bambi” wzbudził emocje i rozpoczął falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Choć Young Leosia zaznaczyła, że nie były to bezpośrednie „strzały” w Bambi, internauci nie przestają analizować kontekstu, zwracając uwagę na wcześniejsze relacje między artystkami.

Reakcja Young Leosi – szybkie wyjaśnienia i głosówki

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sprawą, Young Leosia opublikowała serię głosówek, w których odniosła się do całej sytuacji. Wypowiedzi miały uspokoić odbiorców i wyjaśnić, że nie ma mowy o żadnym konflikcie ani planowanym beefie.

Według przekazu artystki:

nie planuje żadnych publicznych konfliktów,

nie zamierza nagrywać dissów na Bambi ani Żabsona,

nie chce wracać do prywatnych spraw w przestrzeni publicznej.

Chaos interpretacyjny wśród fanów

Mimo wyjaśnień, część odbiorców uznała, że komunikaty były emocjonalne i nie do końca spójne. W efekcie w sieci zaczęły pojawiać się kolejne teorie dotyczące możliwych napięć w środowisku rapowym.

Niektórzy komentują, że samo użycie określonych odniesień w utworze mogło być wystarczające, aby wywołać falę spekulacji, niezależnie od intencji artystki.