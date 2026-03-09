Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

foto: mat. pras.
Po koncercie w Łódź członkowie legendarnej grupy Wu‑Tang Clan postanowili sprawdzić nocne życie miasta. Raperzy pojawili się w jednej z knajp przy słynnej ulicy ulica Piotrkowska, gdzie – jak relacjonują pracownicy lokalu – bawili się przy polskiej wódce i tradycyjnych przekąskach.
Zdjęcie z wizyty artystów opublikowano na Instagramie lokalu Ministerstwo Śledzia i Wódki.
Niezapowiedziana wizyta legend hip-hopu
Jak wynika z relacji restauracji, wizyta była całkowicie spontaniczna. Artyści pojawili się w lokalu po swoim koncercie i postanowili po prostu spędzić czas w luźnej atmosferze.
„Niektórych wieczorów po prostu nie da się zaplanować… Wczoraj po swoim koncercie do naszego lokalu zupełnie niezapowiedzianie wpadła legenda hip-hopu – Wu-Tang Clan!”
Pracownicy podkreślają, że raperzy przyszli przede wszystkim poczuć klimat miejsca i spędzić chwilę w gronie znajomych.
Śledź, wódka i pamiątkowe zdjęcia
Jak relacjonują gospodarze lokalu, wieczór upłynął w bardzo dobrej atmosferze.
„Chłopaki przyszli się po prostu pobawić, poczuć klimat i spędzić chwilę razem z nami. Atmosfera była niesamowita – dużo śmiechu, dobrej energii i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z naszą ekipą.”
Wpis zakończył się zaproszeniem dla raperów do ponownej wizyty.
„Wu-Tang… drzwi do nas macie zawsze otwarte!”
Dla pracowników restauracji była to noc, którą – jak sami przyznają – zapamiętają na długo.
