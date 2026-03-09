Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

foto: mat. pras.

Po koncercie w Łódź członkowie legendarnej grupy Wu‑Tang Clan postanowili sprawdzić nocne życie miasta. Raperzy pojawili się w jednej z knajp przy słynnej ulicy ulica Piotrkowska, gdzie – jak relacjonują pracownicy lokalu – bawili się przy polskiej wódce i tradycyjnych przekąskach.

Zdjęcie z wizyty artystów opublikowano na Instagramie lokalu Ministerstwo Śledzia i Wódki.