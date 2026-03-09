CGM

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

Panowie wpadli na śledzia i polską wódkę

2026.03.09

opublikował:

Wu Tang Clan po koncercie w Łodzi bawił się w knajpie na Piotrkowskiej

foto: mat. pras.

Po koncercie w Łódź członkowie legendarnej grupy Wu‑Tang Clan postanowili sprawdzić nocne życie miasta. Raperzy pojawili się w jednej z knajp przy słynnej ulicy ulica Piotrkowska, gdzie – jak relacjonują pracownicy lokalu – bawili się przy polskiej wódce i tradycyjnych przekąskach.

Zdjęcie z wizyty artystów opublikowano na Instagramie lokalu Ministerstwo Śledzia i Wódki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Niezapowiedziana wizyta legend hip-hopu

Jak wynika z relacji restauracji, wizyta była całkowicie spontaniczna. Artyści pojawili się w lokalu po swoim koncercie i postanowili po prostu spędzić czas w luźnej atmosferze.

„Niektórych wieczorów po prostu nie da się zaplanować… Wczoraj po swoim koncercie do naszego lokalu zupełnie niezapowiedzianie wpadła legenda hip-hopu – Wu-Tang Clan!”

Pracownicy podkreślają, że raperzy przyszli przede wszystkim poczuć klimat miejsca i spędzić chwilę w gronie znajomych.

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Śledź, wódka i pamiątkowe zdjęcia

Jak relacjonują gospodarze lokalu, wieczór upłynął w bardzo dobrej atmosferze.

„Chłopaki przyszli się po prostu pobawić, poczuć klimat i spędzić chwilę razem z nami. Atmosfera była niesamowita – dużo śmiechu, dobrej energii i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z naszą ekipą.”

Wpis zakończył się zaproszeniem dla raperów do ponownej wizyty.

„Wu-Tang… drzwi do nas macie zawsze otwarte!”

Dla pracowników restauracji była to noc, którą – jak sami przyznają – zapamiętają na długo.

Tagi


Popularne newsy

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”
NEWS

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata
NEWS

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”
NEWS

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji
NEWS

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe
NEWS

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek
NEWS

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami
NEWS

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami

Polecane

CGM
Męskie Granie odda hołd Stanisławowi Soyce. Wyjątkowy projekt poświęcony legendzie polskiej muzyki

Męskie Granie odda hołd Stanisławowi Soyce. Wyjątkowy projekt poświęco ...

Wyjątkowy skład na scenie

6 godzin temu

CGM
Lech Janerka ogłasza trasę pożegnalną. Zagra wyjątkowy koncert w Warszawie

Lech Janerka ogłasza trasę pożegnalną. Zagra wyjątkowy koncert w Warsz ...

Symboliczne zwieńczenie ponad 40 lat działalności artystycznej

6 godzin temu

CGM
Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Kartel miał 43 lata

Poznaliśmy przyczynę śmierci Koniego. Współtworzył Beat Squad i PDG Ka ...

„Pokazał, czym jest prawdziwa odwaga i twardy charakter"

7 godzin temu

CGM
Raper nowym premierem Nepalu. Sensacyjne zwycięstwo w wyborach

Raper nowym premierem Nepalu. Sensacyjne zwycięstwo w wyborach

Raper pokonał w wyborach parlamentarnych wieloletniego lidera politycznego

7 godzin temu

CGM
Charli XCX myśli o porzuceniu muzyki. Czym zamierza zająć się gwiazda?

Charli XCX myśli o porzuceniu muzyki. Czym zamierza zająć się gwiazda?

Charli XCX zaskoczyła fanów podczas wywiadu w sieci

17 godzin temu

CGM
Strzały w kierunku domu Rihanny. Jedna z kul przebiła ścianę

Strzały w kierunku domu Rihanny. Jedna z kul przebiła ścianę

Siedem strzałów w kierunku posesji

17 godzin temu