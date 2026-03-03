Wu Tang Clan już w czwartek w Łodzi

foto: mat. pras.
Legendarny Wu-Tang Clan, jedna z najbardziej ikonicznych grup hip-hopowych na świecie wystąpi 5 marca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Nadal można kupić ostatnie bilety na ten koncert. Sprzedaż odbywa się na stronie LiveNation.pl
Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber
Europa i Wielka Brytania:
-
5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź
-
6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń
-
8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia
-
10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia
-
11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż
-
12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych
-
15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela
-
17 marca 2026 – The O2, Londyn
-
19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester
Zjednoczone Emiraty Arabskie:
-
22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj
Australia:
-
25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane
-
27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne
-
28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney
O Wu-Tang Clan
Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hip-hopową. Debiutancki album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” wprowadził na scenę innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne talenty dziewięcioosobowego kolektywu. Utwory takie jak „C.R.E.A.M.” i „Protect Ya Neck” ustanowiły RZA jako pioniera nowego brzmienia hip-hopu.
Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie. Zespół wydał siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt globalnie.
Czego spodziewać się po trasie
Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber to celebracja dziedzictwa i różnorodności twórczości grupy. Fani mogą liczyć na:
-
Utwory nigdy wcześniej nie wykonywane na żywo
-
Rzadkie nagrania i klasyki z albumów „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” i „Wu-Tang Forever”
-
Spektakularne, pełne energii występy, które łączą muzykę, wizualizacje i historię hip-hopu
Poprzednia północnoamerykańska trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków, a teraz legendarna grupa dostarcza fanom w Europie kolejnej niezapomnianej okazji do uczestnictwa w jej muzycznym dziedzictwie.