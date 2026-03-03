CGM

Wu Tang Clan już w czwartek w Łodzi

Legendarny Wu-Tang Clan w tym tygodniu zagra w Polsce

2026.03.03

opublikował:

Wu Tang Clan już w czwartek w Łodzi

foto: mat. pras.

Legendarny Wu-Tang Clan, jedna z najbardziej ikonicznych grup hip-hopowych na świecie wystąpi 5 marca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Nadal można kupić ostatnie bilety na ten koncert. Sprzedaż odbywa się na stronie LiveNation.pl

Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber

Europa i Wielka Brytania:

  • 5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź

  • 6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń

  • 8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia

  • 10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia

  • 11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż

  • 12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych

  • 15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela

  • 17 marca 2026 – The O2, Londyn

  • 19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester

Zjednoczone Emiraty Arabskie:

  • 22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj

Australia:

  • 25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

  • 27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

  • 28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney

O Wu-Tang Clan

Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hip-hopową. Debiutancki album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” wprowadził na scenę innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne talenty dziewięcioosobowego kolektywu. Utwory takie jak „C.R.E.A.M.” i „Protect Ya Neck” ustanowiły RZA jako pioniera nowego brzmienia hip-hopu.

Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie. Zespół wydał siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt globalnie.

Czego spodziewać się po trasie

Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber to celebracja dziedzictwa i różnorodności twórczości grupy. Fani mogą liczyć na:

  • Utwory nigdy wcześniej nie wykonywane na żywo

  • Rzadkie nagrania i klasyki z albumów „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” i „Wu-Tang Forever”

  • Spektakularne, pełne energii występy, które łączą muzykę, wizualizacje i historię hip-hopu

Poprzednia północnoamerykańska trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków, a teraz legendarna grupa dostarcza fanom w Europie kolejnej niezapomnianej okazji do uczestnictwa w jej muzycznym dziedzictwie.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument
NEWS

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

3 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

4 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

5 godzin temu

CGM
Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 ...

Największy koncert w historii placu

5 godzin temu

CGM
Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie str ...

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

5 godzin temu

CGM
Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

5 godzin temu