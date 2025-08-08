Szukaj
CGM

Wokalista Toola broni zakazu używania telefonów na jego koncertach: „To irytujące i rozpraszające”

Coraz więcej artystów decyduje się na koncerty „bez telefonów”

2025.08.08

opublikował:

Wokalista Toola broni zakazu używania telefonów na jego koncertach: „To irytujące i rozpraszające”

fot. Travis Shinn

W dobie koncertów pełnych świecących ekranów i nagrań publikowanych w mediach społecznościowych, Maynard James Keenan, lider zespołu Tool, zdecydowanie opowiada się za zakazem używania telefonów podczas występów na żywo. Według artysty, obecność fanów z telefonami w dłoni „psuje doświadczenie koncertowe” – zarówno dla zespołu, jak i dla samych uczestników wydarzenia.

Zakaz telefonów na koncertach Tool – stanowisko zespołu się nie zmienia

Zespół Tool od lat stosuje ścisły zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas swoich występów. Fani mogą wyjąć telefon tylko na ostatni utwór koncertu, by nagrać pamiątkowe wideo. Jednak przez większość show rejestrowanie obrazu czy dźwięku jest zabronione.

W rozmowie w podcaście Clownvis Presley’s Serious Clownversation, Keenan tłumaczył jasno:

„To irytujące i rozpraszające. A to, co nagrywasz na telefonie i tak jest kiepskiej jakości. Nie wrócisz potem do domu, żeby to oglądać.”

“Bądźcie obecni – to tylko trzy godziny”

Celem tej polityki – jak podkreśla Keenan – jest zmuszenie publiczności do bycia naprawdę obecnym w chwili koncertu.

„Chcemy, by ludzie się zaangażowali. Patrzyli na scenę. Byli obecni. Dajcie sobie przerwę od telefonu. To tylko trzy godziny” – tłumaczył wokalista.

Nawet możliwość nagrania jednego utworu pod koniec występu nazywa żartobliwie „pamiątką, która i tak ssie i której nigdy nie obejrzysz”.

Coraz więcej artystów decyduje się na koncerty „bez telefonów”

Tool nie jest jedynym zespołem, który stawia na pełne skupienie i kontakt z publicznością bez rozpraszaczy. Również inni znani artyści wprowadzili podobne zasady:

Ghost w ramach trasy „Skeletour” wdrożył pełny zakaz używania telefonów, co wokalista Tobias Forge określił jako „przełomowe doświadczenie”.

Bob Dylan, Jack White, Placebo, Alicia Keys, Guns N’ Roses, The Lumineers i Childish Gambino również testowali „phone-free shows”, z pozytywnym odbiorem ze strony fanów ceniących kontakt z muzyką na żywo.

Tool na koncercie hołdu dla Black Sabbath – występ przed śmiercią Ozzy’ego

W ostatnich tygodniach zespół Tool wystąpił także na wyjątkowym wydarzeniu – „Back To The Beginning” w Birmingham, które było hołdem dla Black Sabbath. W trakcie koncertu wykonali utwór „Hand Of Doom” z albumu Paranoid.

W wydarzeniu udział wzięli też muzycy z zespołów Mastodon, Slipknot, Gojira oraz Billy Corgan, Tom Morello, K.K. Downing i Rudy Sarzo, tworząc jednorazowy supergroup.

Występ odbył się zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Ozzy’ego Osbourne’a, co nadało mu jeszcze większego symbolicznego znaczenia.

Nowa muzyka Tool? Fani czekają, ale zespół nie chce się spieszyć

Pod koniec 2024 roku basista Tool, Justin Chancellor, w rozmowie z NME przyznał, że zespół odczuwa presję ze strony fanów dotyczącą wydania nowej płyty – następcy „Fear Inoculum”. Zaznaczył jednak, że tworzenie muzyki w ich przypadku nie jest prostym procesem:

„To nie jest coś, co przychodzi łatwo. Sztuka ma swoje własne tempo i nie zawsze pojawia się wtedy, kiedy byśmy chcieli.”

 

Tagi


Popularne newsy

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”
NEWS

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”
NEWS

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego
NEWS

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak ...

Dziś w nocy do sieci trafił numer "Lajen 88"

1 godzinę temu

CGM
System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawie wymieniła Serja Tankiana

System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawi ...

Daron Malakian zdradza kulisy tej sytuacji

1 godzinę temu

CGM
Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegnalnym

Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegn ...

"Nie miałem pojęcia, że tylu ludzi mnie lubi”

1 godzinę temu

CGM
Prawnik Diddy’ego zaprzecza doniesieniom o rozmowach z administracją Trumpa ws. ułaskawienia

Prawnik Diddy’ego zaprzecza doniesieniom o rozmowach z administracją T ...

Nieporozumienie w zespole prawnym rapera

2 godziny temu

CGM
Selena Gomez i Taylor Swift – przyjaźń, która narodziła się po rozstaniach z członkami Jonas Brothers

Selena Gomez i Taylor Swift – przyjaźń, która narodziła się po r ...

Od rozstań do nierozłącznych przyjaciółek

2 godziny temu

CGM
Bez Cenzury gra kultowy “Klasyk”. Eros, Łajzol, Siwers i Falcon1 ogłaszają trasę po Polsce

Bez Cenzury gra kultowy “Klasyk”. Eros, Łajzol, Siwers i Falcon1 ogłas ...

Sprawdź daty koncertów i szczegóły wydarzenia

2 godziny temu