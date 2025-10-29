Szukaj
Damiano David i Dove Cameron zaręczeni

2025.10.29

Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy Damiano poprosił ukochaną o rękę

Damiano David, wokalista włoskiego zespołu Maneskin, oświadczył się aktorce Dove Cameron. Para, która niedawno świętowała dwulecie związku, została sfotografowana w Sydney. Na palcu aktorki błyszczał imponujący pierścionek z diamentem. Informacja o zaręczynach została podana przez portal TMZ.

Droga do miłości Damiano i Dove

Cztery lata temu Damiano David zdobył międzynarodową sławę wraz z zespołem Maneskin, wygrywając Konkurs Piosenki Eurowizji. Sukces zespołu opierał się nie tylko na talencie i charyzmie, ale także na kontrowersyjnym wizerunku i zdolności przyciągania uwagi mediów.

W 2023 roku muzyk był zaręczony z włoską influencerką Giorgią Soleri, jednak ich związek zakończył się z powodu różnic osobistych i problemów z wiernością Damiano. Niedługo po rozstaniu muzyk nawiązał relację z Dove Cameron, starszą od siebie o trzy lata aktorką, którą poznał na hollywoodzkiej imprezie. Od tego czasu są nierozłączni.

Zaręczyny i reakcje fanów

Para świętowała drugą rocznicę związku, którą Dove Cameron uczciła emocjonalnym postem na Instagramie. Wpis aktorki pełen był czułych wyznań miłości, a media od razu zaczęły spekulować o rychłym ślubie.

Zaręczyny Damiano Davida i Dove Cameron są szeroko komentowane w mediach i przez fanów, którzy podkreślają ich namiętną i stabilną relację. Choć para nie potwierdziła oficjalnie szczegółów, wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejna celebrycka ceremonia w show-biznesie.

