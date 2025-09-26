Wojtek Mazolewski apeluje o upublicznienie playlist polityków (1 NA 1)

fot. P. Tarasewicz

Za tydzień rusza Monsters of Jazz Tour 2025, wspólna trasa Pink Freud, Nene Heroine i Fish Basket. Artyści odwiedzą pięć klubów i dwa festiwale, redefiniując sposób, w jaki przeżywamy muzykę na żywo, tworząc przestrzeń pełną artystycznej ekspresji, wolności i różnorodności dźwięków.

Jesienne tournée ma być wprawką do zaplanowanego na lato festiwalu Monsters Of Jazz. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wojtek Mazolewski, którego artystyczna wizja nadaje projektowi unikalny charakter.

Istotnym punktem projektu jest powrót zespołu Pink Freud – kultowej formacji, jednego z najważniejszych zespołów w świecie polskiej muzyki alternatywnej i jazzowej.

– To nie jest powrót do przeszłości. To opowieść o przyszłości, którą chcemy współtworzyć – mówi Wojtek Mazolewski, lider zespołu i jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej.

Monsters of Jazz Tour 2025 – rozpiska:

03.10 – Wrocław, A2

05.10 – Kraków, Hype Park

10.10 – Poznań, Tama

11.10 – Łódź, Scenografia

23.10 – Warszawa, Stodoła / Jazz Jamboree

24.10 – Katowice, MCK

08.11 – Gdańsk, AmberExpo / Inside Seaside

Wojtek Mazolewski gościem Artura Rawicza

Na tydzień przed inauguracją trasy zapraszamy do obejrzenia rozmowy Artura Rawicza z Wojtkiem Mazolewskim. Lider Pink Freud mówi w niej o powrocie swojego zespołu, o projekcie Monsters Of Jazz, a przy okazji proponuje, by wysyłać polityków na nauki przed powierzeniem im misji rządzenia krajem, domaga się również upublicznienia ich playlist. I choć to ostatnie jest jedynie żartem, to na pewno ciekawie byłoby zobaczyć, co gra w duszach najważniejszych osób w państwie.