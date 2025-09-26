Szukaj
1 na 1 VIDEO

Wojtek Mazolewski apeluje o upublicznienie playlist polityków (1 NA 1)

Lider Pink Freud odwiedził nas przed startem Monsters of Jazz Tour 2025.

2025.09.26

opublikował:

Wojtek Mazolewski apeluje o upublicznienie playlist polityków (1 NA 1)

fot. P. Tarasewicz

Za tydzień rusza Monsters of Jazz Tour 2025, wspólna trasa Pink Freud, Nene Heroine i Fish Basket. Artyści odwiedzą pięć klubów i dwa festiwale, redefiniując sposób, w jaki przeżywamy muzykę na żywo, tworząc przestrzeń pełną artystycznej ekspresji, wolności i różnorodności dźwięków.

Jesienne tournée ma być wprawką do zaplanowanego na lato festiwalu Monsters Of Jazz. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wojtek Mazolewski, którego artystyczna wizja nadaje projektowi unikalny charakter.

Istotnym punktem projektu jest powrót zespołu Pink Freud – kultowej formacji, jednego z najważniejszych zespołów w świecie polskiej muzyki alternatywnej i jazzowej.

To nie jest powrót do przeszłości. To opowieść o przyszłości, którą chcemy współtworzyć – mówi Wojtek Mazolewski, lider zespołu i jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej.

Monsters of Jazz Tour 2025 – rozpiska:

03.10 – Wrocław, A2
05.10 – Kraków, Hype Park
10.10 – Poznań, Tama
11.10 – Łódź, Scenografia
23.10 – Warszawa, Stodoła / Jazz Jamboree
24.10 – Katowice, MCK
08.11 – Gdańsk, AmberExpo / Inside Seaside

Wojtek Mazolewski gościem Artura Rawicza

Na tydzień przed inauguracją trasy zapraszamy do obejrzenia rozmowy Artura Rawicza z Wojtkiem Mazolewskim. Lider Pink Freud mówi w niej o powrocie swojego zespołu, o projekcie Monsters Of Jazz, a przy okazji proponuje, by wysyłać polityków na nauki przed powierzeniem im misji rządzenia krajem, domaga się również upublicznienia ich playlist. I choć to ostatnie jest jedynie żartem, to na pewno ciekawie byłoby zobaczyć, co gra w duszach najważniejszych osób w państwie.

Tagi


Popularne newsy

Polecane

CGM
Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

"1000+ dla hustlerów, mały ZUS, dziecioroby, menele by miały gorzej już".

2 godziny temu

CGM
„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój l ...

"POKOLOROWANA" już w dostępna.

3 godziny temu

CGM
Young Thug wybielił się na okładce nowego albumu

Young Thug wybielił się na okładce nowego albumu

"Jeśli chcesz być największym, zostań białym".

3 godziny temu

FOTO
Tak Julia Wieniawa świętowała premierę swojego nowego albumu (Foto)

Tak Julia Wieniawa świętowała premierę swojego nowego albumu (Foto)

Tylko u nas fotorelacja z wczorajszego release party "Światłocieni"

5 godzin temu

CGM
Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera al ...

„Skoki w bok” - odważny singiel Julki

6 godzin temu

CGM
Roztańczony PGE Narodowy 2025: Skolim ze stawką zbliżoną do Dody

Roztańczony PGE Narodowy 2025: Skolim ze stawką zbliżoną do Dody

Stawki gwiazd disco polo wahają się od 25 do 45 tysięcy za występ

6 godzin temu