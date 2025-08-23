Włamanie do posiadłości Lionela Richiego w Beverly Hills

Foto: A. Silfen

Beverly Hills: próba włamania do domu gwiazdora

W piątek nad ranem doszło do włamania do domu Lionela Richiego w ekskluzywnej dzielnicy Beverly Hills. Jak informuje tamtejsza policja, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie tuż po północy dotyczące próby kradzieży w rezydencji legendarnego piosenkarza.

Zatrzymany podejrzany o włamanie

Policja aresztowała 36-letniego Michaela Johna Bonda pod zarzutem włamania do domu. Jak jednak podają służby, prokuratura nie wniosła jeszcze formalnych zarzutów, a śledztwo wciąż trwa. Śledczy analizują monitoring oraz inne dowody z miejsca zdarzenia.

Alarm zniechęcił złodzieja

Według doniesień, Lionel Richie znajdował się w rezydencji w momencie włamania. Do kradzieży jednak nie doszło – sprawca został spłoszony przez system alarmowy i opuścił posiadłość, zanim zdążył cokolwiek zabrać.

Coraz więcej włamań do domów gwiazd

Lionel Richie to kolejna gwiazda, której dom stał się celem włamywaczy. Tylko tego lata włamania dotknęły m.in. Brada Pitta, który po incydencie wystawił na sprzedaż swoją posiadłość w Los Angeles. Podobne sytuacje spotkały także Teddi Mellencamp, Yoshinobu Yamamoto, Elizabeth Chambers, Ashlee Simpson i Evana Rossa.