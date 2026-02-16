Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

foto: mat. pras.

Wiz Khalifa przekazał smutną wiadomość o śmierci swojego ojca, Laurence’a W. Thomaza. Raper poinformował fanów o nagłym odejściu taty za pośrednictwem platformy X.

„Mój ojciec postanowił się dziś nie obudzić”

Artysta, znany m.in. z hitu „See You Again”, napisał w poruszającym wpisie:

„Dziś mój ojciec postanowił się nie obudzić. Zawsze będę go kochał, tęsknił za nim i będę wdzięczny za wszystko, czego mnie nauczył. Odszedł jak prawdziwy jogin – w pokoju i w swoim czasie. Kocham cię na zawsze, Laurence W. Thomaz.”

Według medialnych doniesień Laurence W. Thomaz miał 63 lata.

Wzruszające pożegnanie i wdzięczność za wsparcie

W kolejnym wpisie Wiz Khalifa podkreślił, że choć śmierć była nagła, cieszy go ogromny szacunek i miłość, jaką ludzie darzyli jego ojca.

Raper zdradził również, że ich ostatnia rozmowa dotyczyła filmu, w którym obecnie występuje. Ojciec miał powiedzieć mu, jak bardzo jest z niego dumny.

Artysta podziękował także fanom za wsparcie w trudnym czasie, zaznaczając, że ich słowa otuchy pomagają mu przejść przez żałobę.

Bliska relacja ojca i syna

Wiz Khalifa, którego prawdziwe nazwisko to Cameron Jibril Thomaz, wielokrotnie podkreślał, jak silną więź łączyła go z ojcem. W jednym z wcześniejszych wywiadów wspominał, że to właśnie ojciec, zakładając studio nagraniowe w Pittsburghu, stworzył fundament pod jego przyszłą karierę muzyczną.

Trudny czas dla artysty

Obecnie Wiz Khalifa promuje kryminalny dramat „Moses the Black”, który miał premierę 30 stycznia. Informacja o śmierci ojca pojawiła się w momencie intensywnej aktywności zawodowej artysty.

Śmierć Laurence’a W. Thomaza to ogromna strata dla rodziny rapera. Fani z całego świata składają mu kondolencje i wyrazy wsparcia.