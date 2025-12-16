CGM

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Amerykańska gwiazda intensywnie promuje wspólny numer „Klasyk”,

2025.12.16

Wiz Khalifa chwali się współpracą z Żabsonem. Żabson dziękuje Polakom

Współpraca Wiza Khalify i Żabsona odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również na światowej scenie hip-hopowej. Amerykańska gwiazda intensywnie promuje wspólny numer „Klasyk”, co jest bezprecedensowym wydarzeniem dla polskiego rapera.

Wiz Khalifa promuje „Klasyka” na swoich kanałach

Wiz Khalifa wyraźnie pokazuje, że traktuje tę kolaborację bardzo poważnie. Teledysk do „Klasyka” został podpięty jako cross-video na oficjalnym kanale Wiza na YouTube, który obserwuje ponad 30 milionów subskrybentów. To ogromna ekspozycja, jakiej wcześniej nie otrzymał żaden polski raper na taką skalę.

Na tym jednak nie koniec. Informacja o wspólnym numerze pojawiła się także na Instastory Taylor Gangu, a Wiz dodał osobny post na swoim Facebooku, gdzie śledzi go aż 45 milionów fanów. Warto podkreślić, że Wiz Khalifa znajduje się w ścisłej światowej czołówce raperów pod względem liczby obserwujących na Facebooku – wyprzedzają go jedynie Eminem i Drake.

To bez wątpienia moment, który można określić jako „history in the making”.

Żabson dziękuje za ogromne wsparcie

Sam Żabson nie kryje wzruszenia i wdzięczności za skalę reakcji, z jaką spotkała się współpraca z Wizem Khalifą. Raper podziękował nie tylko swoim fanom, ale również artystom, mediom i osobom, które na co dzień niekoniecznie śledzą jego twórczość, a mimo to okazały mu wsparcie.

Podkreślił, że wszystko, co robi, wynika z pasji i zajawki do kultury hip-hopowej. Zwrócił też uwagę na symboliczny wymiar tego sukcesu, przyznając, że „mały Żabson” nigdy by w to nie uwierzył. Dla niego samego jest to dowód na to, że w życiu można osiągnąć znacznie więcej, niż początkowo się wydaje.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Żabson (@zabsonziomal)

>

Przełom dla polskiej sceny hip-hopowej

Wspólny numer Wiza Khalify i Żabsona to nie tylko indywidualny sukces artysty, ale również ważny krok dla polskiego rapu na arenie międzynarodowej. Tak szerokie wsparcie ze strony jednego z największych raperów na świecie pokazuje, że polska scena coraz śmielej zaznacza swoją obecność poza granicami kraju.

Bedoes komentuje wspólny numer Żabsona i Wiz Khalify. „To jest historczyne”. #bedoes #zabson #wizkhalifa #cgm Nagranie pochodzi ze instagramowego story Bedoesa @bedoes2115

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

