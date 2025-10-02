Wiemy komu Quebonafide sprzedał prawa do emisji „Północ / Południe”

Szukaj
CGM

Film Quebonafide trafi na platformę CANAL+

Quebonafide sprzedał prawa do emisji swojego musicalu „Północ / Południe”, który jesienią będzie dostępny na platformie CANAL+. Produkcja zdobyła dopiero co nagrodę za najlepszy debiut reżyserski oraz wyróżnienie jury sekcji Perspektywy podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Reżyseria, obsada i budżet filmu

Film został wyreżyserowany przez Sebastiana Pańczyka, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. W obsadzie znalazły się gwiazdy takie jak Quebonafide, Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera i Andrzej Grabowski. Budżet produkcji wyniósł około 5 milionów złotych, co pokazuje ambitny charakter projektu.

Dlaczego warto obejrzeć „Północ / Południe”

Produkcja Quebonafide łączy muzykę i kino, a sama historia filmu oraz jego odbiór na festiwalu potwierdzają, że jest to jeden z najciekawszych debiutów w polskiej kinematografii ostatnich lat. Dzięki emisji na CANAL+ szersza publiczność będzie mogła poznać tę wyjątkową produkcję.

 

 

