Wielka rapowa gwiazda zagra na XX-leciu DIIL GANGU

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 16 października 2025 roku w hali Torwar w Warszawie odbędzie się jedno z największych wydarzeń hip-hopowych roku – „HEMP GRU prezentuje: XX-lecie DIIL GANG”. Do potężnego składu artystów dołącza PRO8L3M – jeden z najbardziej innowacyjnych zespołów na polskiej scenie rapowej.

PRO8L3M na XX-leciu DIIL GANG – nowa energia na scenie

Oskar i Steez to duet, który od lat redefiniuje granice polskiego rapu, tworząc unikalne brzmienie i przekaz. Ich występ na XX-leciu DIIL GANG to gwarancja mocnego uderzenia, klimatu nie do podrobienia i muzyki, która porusza tłumy.

Line-up koncertu: największe gwiazdy polskiego rapu

Na scenie wystąpią m.in.:

HEMP GRU

PALUCH

MAŁACH & RUFUZ

POLSKA WERSJA

HAŁASTRA

SLUMS ATTACK

VAVAMUFFIN

KALI

KACZY I NIZIOŁ

O.S.T.R.

WCK

PRO8L3M

i wielu innych!

Gdzie kupić bilety na XX-lecie DIIL GANG?

🎫 Bilety są już dostępne online na stronie:

👉 Kup bilet na Biletomat.pl