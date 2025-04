W.E.N.A.: „Nie słucham pseudoraperów”

foto: mat. pras.

„Zapamiętaj, kto odtąd będzie królem na mieście” – słyszymy w refrenie premierowego kawałka Wudoe. Wcześniej raper stwierdza, że nie słucha pseudoraperów, bo brakuje im groove’u”. „K-R-Ó-L” to kolejna zapowiedź nadchodzącego krążka artysty. „Wytrych”, czyli pierwszy krążek warszawskiego rapera od czasu wydania w 2019 r. albumu „Montana Max” ujrzy światło dzienne już 16 maja.

„Ten album pokaże Ci, kim naprawdę jesteś”

„Ten album to koniec. Ten album to początek. Słuchając go, wejdziesz do świata, do którego nikt nigdy nie udzielił Ci dostępu. Ten album trafi do twoich emocji. Bezpośrednio. W punkt, do emocji uśpionych, o których już dawno zapomniałeś. Poczujesz się jak kiedyś. Ten album pokaże Ci, kim naprawdę jesteś. Otworzy Cię na oścież. Bez pytania. Bez zaproszenia. Ten album to wytrych” – czytamy na stronie z preorderem.