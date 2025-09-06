Szukaj
UNDER TWIST 2 rusza z miejsca – premiera singla „Nowe miasta” od Adveza, Frostiego i Foxsa

Projekt dla nowego pokolenia

2025.09.06

Start drugiej edycji projektu UNDER TWIST

Po sukcesie pierwszej odsłony, UNDER TWIST 2 wchodzi na scenę z nową energią. Projekt, którego celem jest promocja świeżych talentów i tworzenie nietypowych kolaboracji, powraca w jeszcze mocniejszej formie. Pierwszym efektem jest singiel „Nowe miasta”, nagrany przez Adveza i Frostiego, a wyprodukowany przez Foxsa.

„Nowe miasta” – świeże brzmienie i mocna kolaboracja

Singiel „Nowe miasta” to połączenie charakterystycznych flow dwóch młodych raperów oraz nowoczesnej, klimatycznej produkcji. Utwór został udostępniony we wszystkich serwisach streamingowych, a dodatkowo premierze towarzyszy teledysk na YouTube, który oddaje klimat numeru i podkreśla jego energię.

 

UNDER TWIST – projekt dla nowego pokolenia

Projekt UNDER TWIST to przestrzeń dla artystów młodego pokolenia, którzy mogą zaprezentować się szerszej publiczności i spróbować swoich sił w nieoczywistych duetach i eksperymentalnym brzmieniu. To właśnie w ramach tej inicjatywy powstają numery łączące różne style, a zarazem pokazujące, jak rozwija się polska scena rapowa.

Gdzie posłuchać singla „Nowe miasta”?

Nowy singiel dostępny jest już na wszystkich najważniejszych platformach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy Tidal. Teledysk do „Nowych miast” można zobaczyć na YouTube, gdzie zdobywa kolejne wyświetlenia i przyciąga uwagę fanów rapu.

 

