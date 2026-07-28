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Ulica w Brooklynie nazwana imieniem Ol’ Dirty Bastarda. Wu-Tang Clan doczekał się wyjątkowego upamiętnienia

Raper uhonorowany w rodzinnym Brooklynie

2026.07.28

opublikował:

OlDirtyBastard

foto: mat. pras.

Legenda Wu-Tang Clan, Ol’ Dirty Bastard, została uhonorowana w wyjątkowy sposób. Władze Nowego Jorku oficjalnie nadały fragmentowi Putnam Avenue na Brooklynie nazwę „ODB Jones Way”, upamiętniając jednego z najbardziej charyzmatycznych raperów w historii hip-hopu.

Uroczystość odbyła się 25 lipca w dzielnicy Bedford-Stuyvesant, gdzie dorastał artysta. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz.

Symboliczne miejsce dla rodziny rapera

Starszy brat muzyka, Ramsey Jones, podkreślił, że nowa nazwa ulicy ma wyjątkowe znaczenie dla rodziny.

„To właśnie na tej ulicy nadal mieszka nasza babcia. To miejsce zawsze było częścią naszej historii.”

W tym samym miejscu znajduje się również znany mural przedstawiający okładkę kultowego albumu „Return To The 36 Chambers: The Dirty Version” z 1995 roku.

Ikona Wu-Tang Clan i historii hip-hopu

Urodzony jako Russell Tyrone Jones w 1968 roku Ol’ Dirty Bastard był jednym z założycieli Wu-Tang Clan. Ogromną popularność zdobył dzięki debiutanckiemu albumowi grupy „Enter The Wu-Tang (36 Chambers)”, który do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych krążków w historii hip-hopu.

Kariera solowa rapera przyniosła takie przeboje jak „Brooklyn Zoo” oraz „Shimmy Shimmy Ya”, a jego charakterystyczny styl i niepowtarzalna osobowość na zawsze wpisały się w historię muzyki.

Dziedzictwo Ol’ Dirty Bastarda wciąż żyje

Ol’ Dirty Bastard zmarł w listopadzie 2004 roku, dwa dni przed swoimi 36. urodzinami. Mimo upływu lat jego wpływ na kolejne pokolenia artystów pozostaje ogromny.

Już w 2023 roku Rada Miasta Nowy Jork ustanowiła 15 listopada, dzień urodzin rapera, oficjalnym Ol’ Dirty Bastard Day. Teraz kolejnym symbolem pamięci o artyście stała się ulica nosząca jego pseudonim.

Wu-Tang Clan nadal pielęgnuje pamięć o swoim członku

Członkowie Wu-Tang Clan regularnie oddają hołd zmarłemu koledze podczas koncertów. W trakcie pożegnalnej trasy „The Final Chamber” zespół przygotował specjalny segment poświęcony Ol’ Dirty Bastardowi oraz innym nieżyjącym członkom i współpracownikom grupy.

Lider formacji, RZA, podkreślał, że celem trasy jest zachowanie dziedzictwa zespołu dla przyszłych pokoleń i przypomnienie o artystach, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój światowego hip-hopu.

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