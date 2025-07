Udaremniony atak terrorystyczny na pierwszym koncertcie Oasis. 17-latek zatrzymany w Walii

Groźba tragedii podczas pierwszego koncertu Oasis po reaktywacji

Pierwszy koncert zespołu Oasis po wieloletniej przerwie mógł zakończyć się tragedią. 4 lipca 2025 roku w Cardiff (Principality Stadium) 17-letni chłopak z północnej Walii został zatrzymany pod zarzutem planowania ataku nożem na uczestników wydarzenia. Jego działania wzbudziły niepokój zarówno służb, jak i społeczeństwa.

Nastolatek inspirowany brutalnym atakiem z Southport

Sprawca nawiązywał w swoich działaniach do Axela Rudakubany, który w 2024 roku dokonał brutalnego ataku w Southport, zabijając trzy dziewczynki. Nastolatek przejawiał obsesję na punkcie sprawcy, używał zbliżonego pseudonimu w sieci, a także dzielił się zdjęciami noży i propagował przemoc. Co więcej, zafascynowany był 188-stronicowy podręcznik Al-Kaidy, co wskazuje na zainteresowanie ekstremistycznymi ideologiami – mimo że śledczy nie znaleźli dowodów na jego powiązania z organizacjami terrorystycznymi.

Kluczowa rola terapeuty w ujawnieniu planów

Chłopak został zdemaskowany dzięki anonimowemu zgłoszeniu na Snapchacie oraz – co najważniejsze – dzięki interwencji terapeuty, z którym odbywał sesję 2 czerwca. Psycholog po wysłuchaniu niepokojących wypowiedzi pacjenta natychmiast powiadomił policję. Nastolatek został oskarżony o posiadanie materiałów mogących służyć do przygotowania aktu. Sprawa została przekazana do Crown Court.

Zwiększone środki bezpieczeństwa na koncertach

Pomimo poważnego zagrożenia koncert Oasis odbył się bez zakłóceń. Wydarzenie to jednak doprowadziło do natychmiastowego zwiększenia środków bezpieczeństwa na kolejnych koncertach zespołu. Organizatorzy i służby podkreślają wagę czujności i działań prewencyjnych podczas imprez masowych.