„Ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą” – o kim mówi Tomb?

fot. mat. pras.

Kilka dni temu Tomb, AdMa, Gibb Key i ADM ogłosili powstanie agencji ghostritingowej. Ghost Time deklaruje, że „tworzy muzykę od A do Z”. – Napiszemy Ci tekst, dobierzemy beat od topowych producentów, ogarniemy studio, realizatora i mix – a Ty po prostu bądź – mogliśmy przeczytać na instagramowym profilu projektu.

Oficjalny start Ghost Time

Dziś na profilach twórców zaangażowanych w funkcjonowanie agencji pojawił się spot, w którym Tomb przedstawia swoich współpracowników, przekonując, że ten team jest w stanie „produkować” gwiazdy.

– Jest ze mną ADM, którego wersy zawsze trafiają w punkt, jest z nami Gibb Key, ekspert od auto-tune’a, melodii i topline’ów. Jest z nami AdMa, czyli dziewczyna, która ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą – mówi o swoich współpracownikach Tomb.