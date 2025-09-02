Szukaj
CGM

„Ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą” – o kim mówi Tomb?

Raper odpalił dziś nowy projekt.

2025.09.02

opublikował:

„Ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą” – o kim mówi Tomb?

fot. mat. pras.

Kilka dni temu Tomb, AdMa, Gibb Key i ADM ogłosili powstanie agencji ghostritingowej. Ghost Time deklaruje, że „tworzy muzykę od A do Z”. – Napiszemy Ci tekst, dobierzemy beat od topowych producentów, ogarniemy studio, realizatora i mix – a Ty po prostu bądź – mogliśmy przeczytać na instagramowym profilu projektu.

Oficjalny start Ghost Time

Dziś na profilach twórców zaangażowanych w funkcjonowanie agencji pojawił się spot, w którym Tomb przedstawia swoich współpracowników, przekonując, że ten team jest w stanie „produkować” gwiazdy.

Jest ze mną ADM, którego wersy zawsze trafiają w punkt, jest z nami Gibb Key, ekspert od auto-tune’a, melodii i topline’ów. Jest z nami AdMa, czyli dziewczyna, która ubiera w słowa rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą – mówi o swoich współpracownikach Tomb.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez AdMa (@admaland)

Tagi


Popularne newsy

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?
NEWS

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi
NEWS

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk
NEWS

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Polecane

CGM
Kawałki Skolima „na jedno kopyto”? Odpowiedź artysty zwala z nóg

Kawałki Skolima „na jedno kopyto”? Odpowiedź artysty zwala ...

Niestety, wygląda na to, że nie wszyscy docenili poczucie humoru Skolima.

22 minuty temu

CGM
Dzień po wyprzedanym koncercie w Warszawie Kneecap dzieli się z fanami nowym utworem

Dzień po wyprzedanym koncercie w Warszawie Kneecap dzieli się z fanami ...

W teledysku wystąpiła Jamie-Lee O’Donnell.

55 minut temu

CGM
Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

"On ma swój świat, ja mam swój".

2 godziny temu

CGM
Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. miejsce

Polska w światowej czołówce – rynek muzyczny awansował na 16. mi ...

Polska wyprzedza Szwajcarię i Szwecję

3 godziny temu

CGM
Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podczas koncertu w New Jersey

Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podcza ...

Oasis regularnie składają hołdy podczas trasy

4 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

„Myślę, że są po prostu podekscytowani, że dostali wzmiankę”

5 godzin temu