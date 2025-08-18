Tymoteusz Puchacz nie ma wątpliwości: Bedoes zdeklasował Eripe

fot. kadr z wideo

Eripe zadeklarował, że jego ubiegłotygodniowy diss „Co cię boli” jest ostatnim w beefie z Bedoesem 2115. Reprezentant Patokalipsy opublikował trzy kawałki wymierzone w rywala, Borys odpowiedział dwoma. Czy będzie kolejny? Tego póki co nie wiemy. Wiemy za to, jak Tymoteusz Puchacz ocenia beef. Piłkarz reprezentacji Polski od lat jest kolegą Bedoesa, więc ci, którzy w ciemno typowali, że to jego wskaże jako zwycięzcę beefu, nie pomylili się.

Tymoteusz Puchacz mówi o deklasacji

– Deklasacja. Bedoes wygrał zdecydowanie. Wypuścił dwa takie numery, że cała scena się zatrzęsła, że hip-hop wrócił na salony. Wszyscy bujają do tego łbami. Bedoes znowu porozstawiał wszystkich po kątach. Jak ktoś ma inną opinię, to nie mamy o czym gadać – ocenił w rozmowie z JJ Święcickim Puchacz.

Podzielacie opinię piłkarza?