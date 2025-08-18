Szukaj
CGM

Tymoteusz Puchacz nie ma wątpliwości: Bedoes zdeklasował Eripe

A jak Wy oceniacie beef?

2025.08.18

opublikował:

Tymoteusz Puchacz nie ma wątpliwości: Bedoes zdeklasował Eripe

fot. kadr z wideo

Eripe zadeklarował, że jego ubiegłotygodniowy diss „Co cię boli” jest ostatnim w beefie z Bedoesem 2115. Reprezentant Patokalipsy opublikował trzy kawałki wymierzone w rywala, Borys odpowiedział dwoma. Czy będzie kolejny? Tego póki co nie wiemy. Wiemy za to, jak Tymoteusz Puchacz ocenia beef. Piłkarz reprezentacji Polski od lat jest kolegą Bedoesa, więc ci, którzy w ciemno typowali, że to jego wskaże jako zwycięzcę beefu, nie pomylili się.

Tymoteusz Puchacz mówi o deklasacji

Deklasacja. Bedoes wygrał zdecydowanie. Wypuścił dwa takie numery, że cała scena się zatrzęsła, że hip-hop wrócił na salony. Wszyscy bujają do tego łbami. Bedoes znowu porozstawiał wszystkich po kątach. Jak ktoś ma inną opinię, to nie mamy o czym gadać – ocenił w rozmowie z JJ Święcickim Puchacz.

Podzielacie opinię piłkarza?

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Jj Święcicki (@jj_swiecicki)

Tagi


Popularne newsy

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”
NEWS

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy
NEWS

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni
NEWS

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni

Taco Hemingway: „Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi”
NEWS

Taco Hemingway: „Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi”

Polecane

CGM
Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

"Podbij no z tym swoim głośniczkiem".

8 minut temu

CGM
Karin Ann łamie serca i stereotypy w nowym singlu „i was never yours”

Karin Ann łamie serca i stereotypy w nowym singlu „i was never y ...

Współautorką piosenki jest Suki Waterhouse.

15 minut temu

CGM
Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

Album "Love Is Like" już dostępny.

3 godziny temu

CGM
Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każda kobieta po 25. roku życia powinna tak zarabiać

Młoda raperka robi karierę na niebieskiej platformie. Jej zdaniem każd ...

"Jeśli masz 25 lat i zasuwasz na etacie - jesteś przegrywem".

3 godziny temu

CGM
Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jede ...

Gwiazda została przyłapana na ściemie.

6 godzin temu

CGM
Dżej Dżej wspomina najgorszego organizatora koncertu Big Cyca

Dżej Dżej wspomina najgorszego organizatora koncertu Big Cyca

Artysta opowiada także o najkrótszym, przerwanym przez skinheadów z siekierą koncercie grupy.

7 godzin temu