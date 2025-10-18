Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

fot. mat. pras.

Zespół Kury, dowodzony przez Tymona Tymańskiego, niespodziewanie odwołał część zaplanowanych koncertów. Fani czekali na trasę promującą nowy album Uno Lovis Party, jednak artysta wyjaśnił, że decyzja nie wynika ze zdrowia ani konfliktów, lecz z problemów organizacyjnych i błędów poprzedniego managementu.

Odwołana trasa jesienna zespołu Kur

Jesienna trasa zespołu miała obejmować kilkanaście miast w Polsce, w tym Katowice, Gomunice, Poznań i Łódź. Te koncerty zostały przełożone na wiosnę 2026 roku.

Tymon Tymański napisał żartobliwie w mediach społecznościowych:



„Jestem dyplomatą, ale nie jestem i nie zostanę politykiem. Mógłbym ściemniać, (…) że Olaf ma półpaśca, ale to wszystko nieprawda.”

Przyczyny odwołań: organizacja i błędy managementu

Muzyk podkreślił, że zespół czuje się świetnie i przyczyny odwołań są wyłącznie organizacyjne. Jak wyjaśnił:



„Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów zespołu, który startuje niejako od nowa.”

Koszty wynajmu klubów i ich ograniczona pojemność sprawiły, że wiele koncertów stało się nieopłacalnych. Tymczasowo zespół wstrzymał większość aktywności koncertowej.

Uno Lovis Party – powrót Kur po latach

19 września 2025 roku premierę miał album Uno Lovis Party, pierwsze wydawnictwo po latach, które ponownie połączyło Tymona Tymańskiego i Olafa Deriglasoffa, pionierów polskiej sceny alternatywnej. Płyta zebrała bardzo dobre recenzje i jest uważana za powrót do formy znanej z kultowego P.O.L.O.V.I.R.U.S. (1998).

Album łączy absurdalny humor, ironię i improwizację charakterystyczną dla Kur. Utwory takie jak Teflonowy Mózg czy Memento Amoris pokazują, że zespół nadal potrafi zaskakiwać.

Reorganizacja i nowy etap działalności zespołu

Po rozstaniu z dotychczasowym managementem, Kury rozpoczęły współpracę z nową agencją yMusic, która ma uporządkować kwestie organizacyjne.

Tymon Tymański przyznał z ironią:



„Aktualnie odkręcamy fiasko.”

Kilka koncertów odbędzie się zgodnie z planem:

24 października – Spatif , Sopot

16 listopada – Hydrozagadka , Warszawa

18 grudnia – Monk, Gdańsk

Artysta zapewnia, że to jedynie przerwa, a nie zawieszenie działalności:



„Obiecujemy Wam, że wrócimy silniejsi i lepsi muzycznie.”

Kury – legenda polskiej sceny alternatywnej

Założone w latach 90., Kury to jeden z najbardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny niezależnej. Album P.O.L.O.V.I.R.U.S. zdobył Fryderyka i do dziś uchodzi za manifest ironicznego spojrzenia na rzeczywistość muzyczną i społeczną.

Tymon Tymański, balansując między prowokacją a autoironią, pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny – niezależnym, niepokornym i bezkompromisowym.