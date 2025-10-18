Szukaj
CGM

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

Reorganizacja i nowy etap działalności zespołu

2025.10.18

opublikował:

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

fot. mat. pras.

Zespół Kury, dowodzony przez Tymona Tymańskiego, niespodziewanie odwołał część zaplanowanych koncertów. Fani czekali na trasę promującą nowy album Uno Lovis Party, jednak artysta wyjaśnił, że decyzja nie wynika ze zdrowia ani konfliktów, lecz z problemów organizacyjnych i błędów poprzedniego managementu.

Odwołana trasa jesienna zespołu Kur

Jesienna trasa zespołu miała obejmować kilkanaście miast w Polsce, w tym Katowice, Gomunice, Poznań i Łódź. Te koncerty zostały przełożone na wiosnę 2026 roku.

Tymon Tymański napisał żartobliwie w mediach społecznościowych:

„Jestem dyplomatą, ale nie jestem i nie zostanę politykiem. Mógłbym ściemniać, (…) że Olaf ma półpaśca, ale to wszystko nieprawda.”

Przyczyny odwołań: organizacja i błędy managementu

Muzyk podkreślił, że zespół czuje się świetnie i przyczyny odwołań są wyłącznie organizacyjne. Jak wyjaśnił:

„Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów zespołu, który startuje niejako od nowa.”

Koszty wynajmu klubów i ich ograniczona pojemność sprawiły, że wiele koncertów stało się nieopłacalnych. Tymczasowo zespół wstrzymał większość aktywności koncertowej.

Uno Lovis Party – powrót Kur po latach

19 września 2025 roku premierę miał album Uno Lovis Party, pierwsze wydawnictwo po latach, które ponownie połączyło Tymona Tymańskiego i Olafa Deriglasoffa, pionierów polskiej sceny alternatywnej. Płyta zebrała bardzo dobre recenzje i jest uważana za powrót do formy znanej z kultowego P.O.L.O.V.I.R.U.S. (1998).

Album łączy absurdalny humor, ironię i improwizację charakterystyczną dla Kur. Utwory takie jak Teflonowy Mózg czy Memento Amoris pokazują, że zespół nadal potrafi zaskakiwać.

Reorganizacja i nowy etap działalności zespołu

Po rozstaniu z dotychczasowym managementem, Kury rozpoczęły współpracę z nową agencją yMusic, która ma uporządkować kwestie organizacyjne.

Tymon Tymański przyznał z ironią:

„Aktualnie odkręcamy fiasko.”

Kilka koncertów odbędzie się zgodnie z planem:

  • 24 października – Spatif, Sopot

  • 16 listopada – Hydrozagadka, Warszawa

  • 18 grudnia – Monk, Gdańsk

Artysta zapewnia, że to jedynie przerwa, a nie zawieszenie działalności:

„Obiecujemy Wam, że wrócimy silniejsi i lepsi muzycznie.”

Kury – legenda polskiej sceny alternatywnej

Założone w latach 90., Kury to jeden z najbardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny niezależnej. Album P.O.L.O.V.I.R.U.S. zdobył Fryderyka i do dziś uchodzi za manifest ironicznego spojrzenia na rzeczywistość muzyczną i społeczną.

Tymon Tymański, balansując między prowokacją a autoironią, pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny – niezależnym, niepokornym i bezkompromisowym.

Tagi


Popularne newsy

Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28
NEWS

Popek wraca do klatki: ujawniono jego przeciwnika na Fame MMA 28

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos
NEWS

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”
NEWS

Mata w kawałku z Pezeta i Kazem Bałaganem: „Już nie raz celowałem sobie bez powodu w głowę”

Numer Raz otwiera własną wytwórnię Wrap Records. „Nigdy się nie sprzedałem”
NEWS

Numer Raz otwiera własną wytwórnię Wrap Records. „Nigdy się nie sprzedałem”

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”
NEWS

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”

6ix9ine wspomina spotkanie z Diddym w więzieniu. Wiemy o czym rozmawiali uwięzieni raperzy
NEWS

6ix9ine wspomina spotkanie z Diddym w więzieniu. Wiemy o czym rozmawiali uwięzieni raperzy

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka
NEWS

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Polecane

CGM
French Montana oskarżony o kradzież zegarka wartego 1 mln dolarów – raper odpowiada zarzuty

French Montana oskarżony o kradzież zegarka wartego 1 mln dolarów &#82 ...

Raper planuje kontrpozew

5 minut temu

CGM
Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Video zamieszczone w sieci zawiera moment, który zszokował niektórych widzów

3 godziny temu

CGM
Bon Jovi współpracuje z Robbie Williamsem przy nowej wersji „We Made It Look Easy”

Bon Jovi współpracuje z Robbie Williamsem przy nowej wersji „We Made I ...

Jon Bon Jovi przyznał, że od dawna jest wielkim fanem brytyjskiego artysty

3 godziny temu

CGM
Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wiek ...

Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w UK

3 godziny temu

CGM
Nicki Minaj nie przebiera w słowach. Staje w obronie Britney Spears i nazywa jej byłego „szmatą”

Nicki Minaj nie przebiera w słowach. Staje w obronie Britney Spears i ...

Kevin Federline, wkrótce wyda autobiograficzną książkę zatytułowaną „You Thought You Knew”.

3 godziny temu

CGM
Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijaż ...

Katrina ma na swoim koncie współpracę m.in. ze Snoop Doggiem i 50 Centem

4 godziny temu