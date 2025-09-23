TVP przygotowało reportaż o sanah. Emisja już dziś

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W miniony weekend sanah dała dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. – Nie wierzę, że już po. Dziękuję, że mogłam zagrać dla 130 tys. osób. Moi kochani, dziękuję wszystkim artystom, którzy byli ze mną na scenie. CO ZA WIECZORY. Spałam do 14:30 – pisała wczoraj podekscytowana gwiazda.