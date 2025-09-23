Szukaj
TVP przygotowało reportaż o sanah. Emisja już dziś

Prezentujemy zwiastun produkcji.

2025.09.23

TVP przygotowało reportaż o sanah. Emisja już dziś

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W miniony weekend sanah dała dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. – Nie wierzę, że już po. Dziękuję, że mogłam zagrać dla 130 tys. osób. Moi kochani, dziękuję wszystkim artystom, którzy byli ze mną na scenie. CO ZA WIECZORY. Spałam do 14:30 – pisała wczoraj podekscytowana gwiazda.

 

Przygotowania do koncertów i same występy śledziła ekipa Telewizji Polskiej. Efektem jej prac jest niespełna półgodzinny reportaż „Widzimy się na scenie”, który już dziś będzie można zobaczyć na antenie TVP1.

 

sanah i goście w reportażu „Widzimy się na scenie”

Podczas stadionowych koncertów wspólnie z sanah wystąpili: Natalia Szroeder, Michał Bajor, Alicja Majewska Katarzyna Nosowska, Sobel, Mela Koteluk, Kuba Badach, Kasia Kowalska, Grzegorz Skawiński oraz zespół Mazowsze. W relacji ukazana została atmosfera wydarzeń, emocje artystki i publiczności, a także kulisy przygotowań do tego spektakularnego show.

@cgm.pl sanah lewituje nad 65 tysiącami fanów na Stadionie Narodowym🙌 @sanah #sanah #cgm ♬ dźwięk oryginalny – CGM.PL

