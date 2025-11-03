Szukaj
TVP ogłasza decyzję w sprawie Eurowizji 2026

Decyzja zapadła

2025.11.03

TVP ogłasza decyzję w sprawie Eurowizji 2026

Polska weźmie udział w Eurowizji 2026

Telewizja Polska (TVP) oficjalnie potwierdziła, że Polska wystąpi w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Informacja została ogłoszona w programie „Pytanie na Śniadanie”, gdzie prowadząca Marta Surnik przekazała najnowsze wieści w tej sprawie. Po miesiącach spekulacji i niepewności, fani Eurowizji wreszcie mogą odetchnąć z ulgą – nasz kraj ponownie stanie do muzycznej rywalizacji na europejskiej scenie.

TVP rusza z naborem artystów do Eurowizji 2026

Zgodnie z komunikatem Telewizji Polskiej, rozpoczyna się nabór kandydatów, którzy będą walczyć o tytuł reprezentanta Polski w przyszłorocznej edycji Eurowizji. Zgłoszenia można przesyłać do 24 listopada 2025 roku, a utwory muszą być premierowe – wydane nie wcześniej niż 1 września 2025. TVP podkreśla, że zależy jej na świeżych, oryginalnych propozycjach muzycznych, które mogą zdobyć uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Jak zostanie wyłoniony reprezentant Polski?

W nadchodzącym roku Telewizja Polska ponownie powierzy decyzję widzom. To właśnie oni zdecydują, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026. Podobnie jak w poprzedniej edycji, TVP zrezygnuje z wewnętrznej komisji i odda głos publiczności. Szczegółowy regulamin i zasady głosowania mają pojawić się wkrótce na stronie internetowej stacji.

Polska na Eurowizji – nadzieje po sukcesie Justyny Steczkowskiej

Tegoroczny występ Justyny Steczkowskiej wzbudził ogromne emocje wśród widzów i fanów Eurowizji. Choć artystka nie zdobyła miejsca na podium, zagraniczne media i fani docenili jej profesjonalizm, charyzmę i nowoczesną produkcję sceniczną. Dobre przyjęcie polskiego występu sprawia, że oczekiwania wobec kolejnego reprezentanta są bardzo wysokie.

