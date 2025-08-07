TVP odkrywa karty. Wiemy, kto ostatecznie dołączył do Cleo w jury „The Voice Kids”

Blanka i Tribbs nowymi trenerami w 9. edycji „The Voice Kids” Cleo wraca po raz kolejny

„The Voice Kids” wraca z nową, dziewiątą edycją! Uwielbiany program, który od lat odkrywa młode talenty wokalne, szykuje wielkie zmiany w składzie trenerskim. Do doświadczonej Cleo dołączają dwie nowe twarze – Blanka i Tribbs. To właśnie ta trójka będzie wspierać młodych artystów w drodze po muzyczne marzenia i… udział w Eurowizji Junior 2026!

Nowi trenerzy w „The Voice Kids 9” – Blanka i Tribbs debiutują w show

To prawdziwa rewolucja w programie! Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że Tribbs, znany producent muzyczny, po raz pierwszy zasiądzie w czerwonym fotelu trenerskim. Tuż po nim do ekipy dołączyła również Blanka, wokalistka, influencerka i ikona młodego pokolenia, której przebój „Solo” szturmem zdobył listy przebojów i TikToka.

W specjalnym nagraniu wideo Blanka nie kryła emocji:

„Kochani, dołączam do ekipy The Voice Kids – nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo – Cleo. Będzie niesamowicie!”.

Cleo – doświadczona mentorka wraca na 9. sezon

Cleo, która zasiada w fotelu trenerskim od drugiej edycji programu, pozostaje najdłużej obecnym trenerem w historii „The Voice Kids Polska”. Jak przyznaje, z entuzjazmem przyjęła wieści o nowych kolegach z drużyny:

„Szykują się niespodzianki! Jestem podekscytowana, że będę przewodnikiem dla Blanki i Tribbsa po świecie The Voice Kids. Nie możemy się też doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie!”.