TVP odkrywa karty. Wiemy, kto ostatecznie dołączył do Cleo w jury „The Voice Kids”

Blanka i Tribbs nowymi trenerami w 9. edycji „The Voice Kids” Cleo wraca po raz kolejny
„The Voice Kids” wraca z nową, dziewiątą edycją! Uwielbiany program, który od lat odkrywa młode talenty wokalne, szykuje wielkie zmiany w składzie trenerskim. Do doświadczonej Cleo dołączają dwie nowe twarze – Blanka i Tribbs. To właśnie ta trójka będzie wspierać młodych artystów w drodze po muzyczne marzenia i… udział w Eurowizji Junior 2026!
Nowi trenerzy w „The Voice Kids 9” – Blanka i Tribbs debiutują w show
To prawdziwa rewolucja w programie! Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że Tribbs, znany producent muzyczny, po raz pierwszy zasiądzie w czerwonym fotelu trenerskim. Tuż po nim do ekipy dołączyła również Blanka, wokalistka, influencerka i ikona młodego pokolenia, której przebój „Solo” szturmem zdobył listy przebojów i TikToka.
W specjalnym nagraniu wideo Blanka nie kryła emocji:
„Kochani, dołączam do ekipy The Voice Kids – nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo – Cleo. Będzie niesamowicie!”.
Cleo – doświadczona mentorka wraca na 9. sezon
Cleo, która zasiada w fotelu trenerskim od drugiej edycji programu, pozostaje najdłużej obecnym trenerem w historii „The Voice Kids Polska”. Jak przyznaje, z entuzjazmem przyjęła wieści o nowych kolegach z drużyny:
„Szykują się niespodzianki! Jestem podekscytowana, że będę przewodnikiem dla Blanki i Tribbsa po świecie The Voice Kids. Nie możemy się też doczekać nowych talentów, wspaniałych dzieciaków, które na bank pokochacie!”.
„The Voice Kids 2025” i Eurowizja Junior 2026 – wielka szansa dla młodych talentów
Nowa edycja programu nie tylko umożliwi młodym wokalistom rozwój artystyczny, ale również wyłoni polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2026. To właśnie z tej sceny wypłynęli tacy artyści jak Viki Gabor czy Sara James – dzisiaj gwiazdy z międzynarodowym zasięgiem.
Premiera 9. sezonu „The Voice Kids” już wiosną w TVP2
Nagrania do 9. edycji już ruszają, a emisja zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku w TVP2. Widzowie ponownie będą mogli śledzić emocjonujące przesłuchania w ciemno, bitwy i finałowe występy, w których dzieci z całej Polski zaprezentują swój niezwykły talent.
Nie pozostaje nic innego jak czekać na kolejne muzyczne objawienia i zobaczyć, jak poradzą sobie nowi trenerzy – Blanka i Tribbs – pod czujnym okiem doświadczonej Cleo.