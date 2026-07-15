Tory Lanez wypuszcza nową muzykę zza krat. Wyciekły nowe utwory rapera 

Tory Lanez nie zwalnia tempa mimo odbywania kary więzienia. Dwa niewydane wcześniej utwory rapera, które niedawno pojawiły się w internecie, okazały się autentyczne. Informacja wywołała ogromne zainteresowanie fanów, którzy wcześniej zastanawiali się, czy nagrania są prawdziwe, czy zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Utwory, które wyciekły są autentyczne

Niepublikowane wcześniej piosenki Tory’ego Laneza zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując dyskusję wśród słuchaczy. Część fanów podejrzewała, że nagrania mogą być fałszywkami wygenerowanymi przez AI.

Według informacji uzyskanych od osób związanych bezpośrednio ze sprawą utwory są jednak prawdziwe i pochodzą od samego artysty. Ich pojawienie się w sieci miało być zapowiedzią większego muzycznego projektu.

Tory Lanez zapowiada nowy podwójny album

Krótko po pojawieniu się przecieków Tory Lanez ogłosił premierę nowego albumu zatytułowanego „MADE YOU THINK I WAS GONE …BUT”.

Projekt ma składać się z dwóch części. Pierwsza płyta będzie skupiona na rapie, natomiast druga ma prezentować bardziej wokalne, inspirowane R&B oblicze artysty.

Premiera albumu ma pokazać, że pobyt w więzieniu nie zatrzymał muzycznej działalności rapera.

Okładka albumu nawiązuje do więziennego ataku

Duże zainteresowanie wzbudziła również grafika promująca nowy projekt. Okładka wydaje się nawiązywać do brutalnego ataku, którego Tory Lanez miał doświadczyć podczas pobytu w zakładzie karnym.

Raper wcześniej twierdził, że w 2025 roku został zaatakowany przez innego więźnia i otrzymał 16 ciosów nożem. Według jego relacji obrażenia miały doprowadzić do trwałych blizn na twarzy oraz zapadnięcia się obu płuc.