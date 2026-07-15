Tom Morello żegna matkę Mary Morello. „Jej wojowniczy duch będzie żył dalej”

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Tom Morello przekazał smutną wiadomość o śmierci swojej matki Mary Morello. Kobieta zmarła w wieku 102 lat. Gitarzysta Rage Against The Machine pożegnał ją wzruszającym wpisem, podkreślając jej niezwykłą siłę, zaangażowanie społeczne i wpływ, jaki miała na jego życie oraz twórczość.

Tom Morello poinformował o śmierci matki

Tom Morello przekazał informację o odejściu Mary Morello w mediach społecznościowych 12 lipca 2026 roku.

Muzyk napisał:

„Mary Morello jest na zawsze z Rebeliantami Światła i Pieśni. (1923–2026)”

Wpis szybko został zasypany komentarzami artystów oraz fanów, którzy składali gitarzyście kondolencje i wspominali niezwykłą postać jego matki.

Mary Morello była inspiracją dla syna

Mary Morello przez całe życie była aktywistką i osobą zaangażowaną w walkę o prawa człowieka. Jej działalność społeczna miała ogromny wpływ na światopogląd Toma Morello oraz przesłanie jego muzyki.

Artysta wielokrotnie podkreślał, że to właśnie dzięki matce nauczył się znaczenia sprawiedliwości społecznej, równości i zaangażowania obywatelskiego.

Jej postawa stała się jednym z fundamentów przekazu Rage Against The Machine, zespołu znanego z łączenia muzyki rockowej z komentarzem politycznym.

Aktywizm Mary Morello trwał przez dekady

Mary Morello przez wiele lat angażowała się w różne ruchy społeczne. Sprzeciwiała się segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, wspierała ruchy antykolonialne w Afryce, pomagała organizacjom walczącym o prawa pracowników oraz działała przeciwko apartheidowi.

Była również zaangażowana w pomoc osobom bezdomnym, osobom wychodzącym z uzależnień oraz społecznościom dotkniętym konfliktami.

Jej działalność pokazała Tomowi Morello, że muzyka może być narzędziem zmiany społecznej.

Tom Morello o roli muzyki w walce o sprawiedliwość

W wywiadach gitarzysta Rage Against The Machine często mówił o tym, jak ważne jest wykorzystanie sztuki do poruszania trudnych tematów.

Morello podkreślał, że muzyka zaangażowana społecznie musi być autentyczna i posiadać własną artystyczną wartość, a nie być jedynie politycznym komunikatem.

Jego twórczość od początku kariery była związana z tematami nierówności, praw człowieka i sprzeciwu wobec przemocy.

Muzycy żegnają Mary Morello

Po informacji o śmierci Mary Morello wiele gwiazd muzyki oddało jej hołd.

Shirley Manson z zespołu Garbage napisała, że Mary była wyjątkową kobietą i podkreśliła, że wychowała wspaniałego syna.

Kondolencje przekazali również:

Serj Tankian z System Of A Down, który nazwał ją inspiracją,

Metallica, która przesłała wyrazy wsparcia Tomowi Morello i jego rodzinie,

Nikki Sixx z Mötley Crüe,

Nova Twins,

DJ Premier

DJ Premier wspomniał szczególnie moment z 1999 roku, kiedy Gang Starr występował jako support przed Rage Against The Machine w Chicago, a Mary Morello zapowiadała ich koncert.

Muzyk określił to wspomnienie jako wyjątkowe i pożegnał ją słowami pełnymi szacunku.

Tom Morello odwołał koncerty, aby opiekować się matką

Śmierć Mary Morello nastąpiła po trudnym okresie dla gitarzysty. Wcześniej Tom Morello odwołał część swoich występów festiwalowych w Wielkiej Brytanii i Europie, aby wrócić do domu i pomóc w opiece nad matką.

Muzyk informował wtedy fanów, że stan zdrowia Mary wymaga jego obecności.

Jednocześnie podkreślał, że mimo wieku jego matka pozostawała niezwykle silna i pełna energii. Żartował nawet, że to ona „odesłała go z powrotem do walki”, nakazując mu kontynuować muzyczną działalność.

Dziedzictwo Mary Morello pozostanie żywe

Mary Morello pozostawiła po sobie ogromny ślad nie tylko w życiu rodzinnym, ale również w działalności społecznej i artystycznej swojego syna.

Dla Toma Morello była symbolem odwagi, zaangażowania i walki o lepszy świat. Jej wartości przez lata były obecne w muzyce Rage Against The Machine oraz solowych projektach gitarzysty.

„Jej wojowniczy duch będzie żył dalej” – napisali członkowie Nova Twins, a te słowa dobrze podsumowują wpływ, jaki Mary Morello miała na ludzi wokół siebie.