Szukaj
CGM

Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

Muzyk Rage Against The Machine zdradza kulisy ostatniego koncertu Ozzy'ego

2025.08.22

opublikował:

Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

fot. mat. pras.

Ozzy Osbourne wiedział, że to koniec podczas ostatniego koncertu Black Sabbath

Ozzy Osbourne był świadomy, że jego czas dobiega końca, gdy 5 lipca stanął na scenie podczas finałowego koncertu Black Sabbath zatytułowanego “Back to the Beginning”. Legendarny wokalista chciał, by jego pożegnanie było prawdziwym hołdem dla fanów i historii heavy metalu.

Tom Morello ujawnia kulisy

Gitarzysta Tom Morello (Rage Against the Machine), który pełnił rolę dyrektora muzycznego podczas wydarzenia, zdradził na antenie stacji Q101 w Chicago, że Ozzy wszedł na scenę z pełną świadomością, iż będzie to jego ostatni występ.

– Misja była prosta: uczynić ten koncert w Birmingham największym dniem w historii heavy metalu – powiedział Morello.

Symboliczne pożegnanie

Podczas show Osbourne siedział na czarnym tronie i wykonał swoje słynne “Crazy Train”, a następnie ponownie zjednoczył się na scenie z Tony’m Iommim, Billem Wardem i Geezerem Butlerem, tworząc ostatni w historii wspólny występ Black Sabbath.

Publiczność licząca 40 tysięcy osób odwdzięczyła się falą miłości i hołdu, który – jak podkreślił Morello – połączył fanów, zespół i cały muzyczny świat w jednym momencie.

Kilka tygodni później…

Zaledwie kilka tygodni po tym niezwykłym wydarzeniu, 22 lipca, Ozzy Osbourne – niekwestionowany „Książę Ciemności” – zmarł w wieku 76 lat w wyniku ataku serca.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas
NEWS

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

1 minuta temu

CGM
Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Angeles

Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Ange ...

Dramatyczne sceny podczas koncertu w Rose Bowl

7 minut temu

CGM
Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podczas upokarzającej transmisji live

Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podcz ...

Tragiczna śmierć Raphaëla Gravena aka Jean Pormanove

27 minut temu

CGM
Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy proces? „Nie ma mowy!”

Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy pro ...

Według obrony, muzyk „nie zarobił ani dolara” na prostytucji

37 minut temu

CGM
Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystko przez bójkę Perry’ego Farrella na scenie

Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystk ...

W trakcie występu Farrell uderzył Navarro w twarz

46 minut temu

CGM
Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w diabły”

Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w di ...

Oldman nie ukrywa, że Bowie był dla niego zarówno przyjacielem, jak i inspiracją artystyczną

52 minuty temu