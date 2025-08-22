Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

fot. mat. pras.
Ozzy Osbourne wiedział, że to koniec podczas ostatniego koncertu Black Sabbath
Ozzy Osbourne był świadomy, że jego czas dobiega końca, gdy 5 lipca stanął na scenie podczas finałowego koncertu Black Sabbath zatytułowanego “Back to the Beginning”. Legendarny wokalista chciał, by jego pożegnanie było prawdziwym hołdem dla fanów i historii heavy metalu.
Tom Morello ujawnia kulisy
Gitarzysta Tom Morello (Rage Against the Machine), który pełnił rolę dyrektora muzycznego podczas wydarzenia, zdradził na antenie stacji Q101 w Chicago, że Ozzy wszedł na scenę z pełną świadomością, iż będzie to jego ostatni występ.
– Misja była prosta: uczynić ten koncert w Birmingham największym dniem w historii heavy metalu – powiedział Morello.
Symboliczne pożegnanie
Podczas show Osbourne siedział na czarnym tronie i wykonał swoje słynne “Crazy Train”, a następnie ponownie zjednoczył się na scenie z Tony’m Iommim, Billem Wardem i Geezerem Butlerem, tworząc ostatni w historii wspólny występ Black Sabbath.
Publiczność licząca 40 tysięcy osób odwdzięczyła się falą miłości i hołdu, który – jak podkreślił Morello – połączył fanów, zespół i cały muzyczny świat w jednym momencie.
Kilka tygodni później…
Zaledwie kilka tygodni po tym niezwykłym wydarzeniu, 22 lipca, Ozzy Osbourne – niekwestionowany „Książę Ciemności” – zmarł w wieku 76 lat w wyniku ataku serca.