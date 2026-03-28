Till Lindemann wraca z solowym singlem. Teledysk do „Es brennt…” tylko dla dorosłych

Till Lindemann, lider legendarnego zespołu Rammstein, powraca z nowym, solowym materiałem. Artysta zaprezentował singiel „Es brennt…”, któremu towarzyszy kontrowersyjny teledysk oznaczony przez YouTube jako 18+.

Nowy klip Lindemanna wzbudza emocje

Najnowsze wideo, jak to często bywa w przypadku twórczości Lindemanna, pełne jest prowokacyjnych i odważnych motywów. Ze względu na swoją tematykę zostało ograniczone wiekowo na platformie YouTube i dostępne jest wyłącznie dla dorosłych widzów.

„Es brennt…” zapowiada fizyczne wydawnictwo

Singiel „Es brennt…” to zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa, które ukaże się 29 maja w formatach CD oraz winylu. Projekt będzie zawierał dodatkowe wersje utworów oraz gościnne występy artystów z różnych scen muzycznych.

Wśród zapowiedzianych nagrań znalazła się m.in. interpretacja klasycznego utworu „Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt”, znanego z repertuaru Marlene Dietrich.

Goście i alternatywne wersje

Na wydawnictwie pojawią się także alternatywne wersje singla:

„Es brennt…” (The Terrible Version) z udziałem Alex Terrible

„Es brennt…” (Doomfire Version) przygotowana przez Greg Mackintosh

Powrót w charakterystycznym stylu

Nowy materiał pokazuje, że Till Lindemann pozostaje wierny swojej artystycznej wizji – bezkompromisowej, mrocznej i prowokującej. „Es brennt…” to kolejny dowód na to, że artysta nie boi się przekraczać granic i eksperymentować z formą.