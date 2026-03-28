Till Lindemann wraca z solowym singlem. Teledysk do „Es brennt…” tylko dla dorosłych

2026.03.28

Till Lindemann, lider legendarnego zespołu Rammstein, powraca z nowym, solowym materiałem. Artysta zaprezentował singiel „Es brennt…”, któremu towarzyszy kontrowersyjny teledysk oznaczony przez YouTube jako 18+.

Najnowsze wideo, jak to często bywa w przypadku twórczości Lindemanna, pełne jest prowokacyjnych i odważnych motywów. Ze względu na swoją tematykę zostało ograniczone wiekowo na platformie YouTube i dostępne jest wyłącznie dla dorosłych widzów.

„Es brennt…” zapowiada fizyczne wydawnictwo

Singiel „Es brennt…” to zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa, które ukaże się 29 maja w formatach CD oraz winylu. Projekt będzie zawierał dodatkowe wersje utworów oraz gościnne występy artystów z różnych scen muzycznych.

Wśród zapowiedzianych nagrań znalazła się m.in. interpretacja klasycznego utworu „Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt”, znanego z repertuaru Marlene Dietrich.

Goście i alternatywne wersje

Na wydawnictwie pojawią się także alternatywne wersje singla:

  • „Es brennt…” (The Terrible Version) z udziałem Alex Terrible
  • „Es brennt…” (Doomfire Version) przygotowana przez Greg Mackintosh

Powrót w charakterystycznym stylu

Nowy materiał pokazuje, że Till Lindemann pozostaje wierny swojej artystycznej wizji – bezkompromisowej, mrocznej i prowokującej. „Es brennt…” to kolejny dowód na to, że artysta nie boi się przekraczać granic i eksperymentować z formą.

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”
Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nasrała do własnego gniazda”
Czy Young Leosia nadal kibicuje bambi? „To trochę tak jakbym nasrała do własnego gniazda”

KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson
KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson

Fokus komentuje stary beef z Paluchem: „Faceci lubią sobie dać po mordzie i wyjaśnić sprawę”
Fokus komentuje stary beef z Paluchem: „Faceci lubią sobie dać po mordzie i wyjaśnić sprawę”

bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu
bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „Must Be The Music” poruszył Natalię Szroeder do łez
„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „Must Be The Music” poruszył Natalię Szroeder do łez

Igor Herbut wraca z nowym singlem. „Tak ma być” zapowiada album „Żeremie”

Igor Herbut wraca z nowym singlem. „Tak ma być” zapowiada album „Żerem ...

Intymny powrót i filmowy teledysk

6 godzin temu

Jessie Ware kusi i czaruje w piosence „Automatic”

Jessie Ware kusi i czaruje w piosence „Automatic”

To już trzeci singiel zapowiadający album „Superbloom”

7 godzin temu

Wiraszko i Natalia Muianga prezentują „Najprościej” – wzruszający duet o miłości

Wiraszko i Natalia Muianga prezentują „Najprościej” – wzruszając ...

Romantyczny singiel i wyjątkowy teledysk

7 godzin temu

Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich sekstaśmy. Muzyk dostał od swojej eks miliony dolarów

Kim Kardashian zawarła z Rayem J tajemne porozumienie w sprawie ich se ...

Mimo podpisanej ugody, ekskochankowie ponownie znaleźli się w konflikcie

8 godzin temu

RÓW BABICZE i Oskar83 w nowym singlu francisa „BERLIN2026”

RÓW BABICZE i Oskar83 w nowym singlu francisa „BERLIN2026”

Trapowy klimat i czołówka sceny

8 godzin temu

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „Must Be The Music” poruszył Natalię Szroeder do łez

„Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie!” – ten występ „ ...

Piotr Odoszewski zachwycił jury

16 godzin temu