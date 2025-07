Ten Typ Mes wskazał dwójkę swoich ulubionych raperów młodego pokolenia

fot. Wiktor Franko

Podobnie jak fanów młodych graczy interesuje to, których weteranów cenią najbardziej i którymi się inspirowali, tak samo słuchacze reprezentantów starszego pokolenia lubią wiedzieć, jacy młodzi twórcy robią wrażenie na ich idolach. Ten Typ Mes przychodzi z odpowiedzią i wskazuje dwójkę młodych twórców, których lubi najbardziej. Artysta kieruje się przy tym nietypowym kryterium.

Dlaczego Mes stawia na Okiego i bambi?

– Musicie wiedzieć, że jako artysta od 20 bez mała lat siedzący w tej branży, jestem po prostu próżnym, egotycznym sk****ynem, któremu wystarczy powiedzieć coś miłego, zasugerować, że się go lubi, a potem to już pójdzie z górki – wyjaśnia Mes.

Na kogo w takim razie stawia raper? Na Okiego, którego instagramowe konto @spietadresiara, jest nawiązaniem do tytułu kawała Typa „Głupia spięta dresiara”. Drugim wyborem warszawskiego weterana jest bambi, którą Mes ceni za to, że kawałku „HOMECOMING” odniosła się do jego wersów z wymierzonego w Mezo kawałka „Nagła śmierć” („Jak miałam osiemnaście, to chciały mnie cztery wytwórnie / Teraz mam dziewiętnaście i przeplatam studia studiem”).

Posłuchajcie, jak na tę sprawę patrzy Ten Typ Mes.