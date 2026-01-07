Tekashi trafił do tego samego więzienia co prezydent Wenezueli

fot. YouTube

6ix9ine wkrótce rozpocznie swoją karę w federalnym więzieniu w Nowym Jorku. Artysta ujawnił, że trafi do tego samego zakładu co prezydent Wenezueli Nicolás Maduro oraz Luigi Mangione.

Wyrok i warunki odbywania kary

6ix9ine przyznał się w ubiegłym roku do naruszenia warunków nadzoru sądowego. W konsekwencji został skazany na trzy miesiące w federalnym więzieniu, które rozpocznie się 6 stycznia 2026 roku. Placówką, w której odbędzie karę, jest Metropolitan Detention Center w Brooklynie, gdzie przebywają także Nicolás Maduro i Luigi Mangione.

Raper w humorystycznym wideo na social mediach komentował swoje „szczęście”, że trafi do więzienia w towarzystwie prezydentów i wpływowych osób. W żartobliwym tonie dodał:

„Mam szczęście, że zawsze siedzę z prezydentami. Zaraz poznam też Luigiego. Będziemy grać w szachy i jeść ramen.”

Kim jest Nicolás Maduro i za co został zatrzymany?

Prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro, wraz z żoną Cilią został zatrzymany przez amerykańskie wojsko na terenie Wenezueli. Maduro stoi w obliczu poważnych zarzutów:

spisek narkotykowy,

przemyt kokainy,

przestępstwa z użyciem broni.

W sądzie polityk nie przyznał się do winy, określając siebie jako „więźnia wojennego”. W sprawie przyszłości Wenezueli głos zabrał Donald Trump, który zapowiedział, że USA tymczasowo sprawuje kontrolę nad krajem, dopóki nie zostanie przeprowadzony bezpieczny transfer władzy.

Luigi Mangione – oskarżony o zabójstwo CEO UnitedHealthcare

Drugim współwięźniem 6ix9ine jest Luigi Mangione, który wciąż oczekuje na proces po oskarżeniu o zamordowanie CEO UnitedHealthcare, Briana Thompsona, w 2024 roku. Mangione utrzymuje, że jest niewinny i jego sprawa nadal pozostaje w toku.