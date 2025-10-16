Taylor Swift zdobywa 15. numer jeden w USA z rekordową sprzedażą albumu „The Life Of A Showgirl”

Foto: M. Alas & M. Piggott

Taylor Swift świętuje 15. numer jeden w Stanach Zjednoczonych dzięki swojemu najnowszemu albumowi „The Life Of A Showgirl”. Projekt nie tylko zdominował Billboard 200, ale także osiągnął rekordową sprzedaż w pierwszym tygodniu.

„The Life Of A Showgirl” z rekordem sprzedaży tygodniowej

Album zadebiutował z wynikiem 4,002 miliona albumów w przeliczeniu na jednostki równoważne, bijąc rekord Adele z ery streamingu. W samych sprzedażach tradycyjnych (CD i cyfrowe kopie) sprzedano 3,479,500 egzemplarzy, a globalnie projekt osiągnął 5,5 miliona jednostek albumowych w pierwszym tygodniu i ponad 1,5 miliarda streamów.

Swift zajmuje obecnie wszystkie 12 pierwszych miejsc na Billboard Hot 100, co dodatkowo podkreśla dominację artystki na rynku muzycznym.

Artystka dzieli się emocjami

Na Instagramie Taylor Swift wspomniała swoje początki:

„Nie zapomnę, jak bardzo byłam podekscytowana w 2006 roku, gdy mój pierwszy album sprzedał się w 40 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Cztery miliony ludzi wsparło mnie tym razem – mam 4 miliony powodów, by być dumna z tego albumu.”

Rekordowe pre-save i streaming

Przed premierą album pobił kolejny rekord – ponad 5 milionów pre-save na Spotify, ustanawiając nowy rekord platformy. Album zarobił także 3,5 miliona jednostek albumowych w USA, z czego 3,2 miliona to tradycyjne zakupy, a 300 tys. związane z streamingiem, bijąc rekord Adele z 2015 roku (album „25”).

Nowy projekt dokumentalny

W związku z sukcesem albumu, Taylor Swift ogłosiła nową sześcioczęściową docuserię o trasie ‘Eras Tour’, dokumentującą jej rekordowe osiągnięcia koncertowe.